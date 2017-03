Vorstand macht weiter

Hüttenfeld. Mit dem Lied "Mauern überspringen" eröffneten die Sängerinnen und Sänger des evangelischen Kirchenchores Hüttenfeld ihre Jahreshauptversammlung, zu der die erste Vorsitzende Annelore Rhein 28 Mitglieder und Gäste begrüßen konnte. Denn man hatte auch Nichtmitglieder, die regelmäßig an den Ausflügen des Chores teilnehmen, zu dieser Versammlung eingeladen. Am Ende der Sitzung zeigte Reiseorganisator Karl-Heinz Berg eine Bilderserie über den letztjährigen Ausflug.

Zunächst gedachte man den verstorbenen des abgelaufenen Jahres. Das war die ehemalige aktive Sängerin Gretel Petri und die passiven Mitglieder Artur Genutis und Elisabeth Dieckmann.

Dem Verein gehören derzeit 59 Mitglieder an, davon sind 17 aktive und 42 passive. Der Bericht der Rechnerin Hilde Kilian fiel ernüchternd aus. Da die Kirchenleitung angeordnet hat, dass in den Gemeinden keine separaten Kassen der Gruppen geführt werden dürfen, hat man das Gesamtkapital an das Rentamt überwiesen. Von dort aus werden jetzt die finanziellen Geschicke des Chores verwaltet. Die Kassiererin hat lediglich eine Handkasse zur Verfügung für kleinere Barausgaben. Kassenprüfer Karl-Heinz Berg konnte eine einwandfreie Kassenführung bestätigen.

Laut dem Bericht der Schriftführerin Ingrid van Beek war der Chor im Jahr 2016 insgesamt zwölf Mal im Einsatz. Höhepunkt hierbei war der musikalische Gottesdienst am Reformationstag in der Gustav-Adolf-Kirche, der seinen festen Platz im Gemeindeleben eingenommen hat. Geselliges Highlight war der Tagesausflug nach Wertheim am Main, der von Frau van Beek ausführlich in Erinnerung gerufen wurde.

Chorleiter Ronald Ehret gab einen Ausblick für das laufende Jahr. Neben den üblichen Auftritten zu den kirchlichen Feiertagen soll am 31. Oktober wieder der musikalische Gottesdienst mit anschließendem, geselligen Beisammensein stattfinden. An diesem Tag wird dem 500-jährigen Jubiläum der Reformation gedacht.

Trotz des Rückganges an Mitgliedern in den vergangenen Jahren sieht Ehret seinen Chor noch lange nicht am Ende. "Uns hilft nicht Jammern, sondern wir sollten dankbar dafür zu sein, dass wir immer noch zusammen singen dürfen und können", so Ehret zur Situation des Chores. Nach wie vor steht interessierten Sängern die Tür offen. Es wird jeden Montag ab 19 Uhr für eine gute Stunde geprobt (Infos beim Chorleiter, Tel: 06256/15 50).

Die turnusgemäße Neuwahl des Gesamtvorstandes verlief unspektakulär. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Annelore Rhein als erste, Marietta Berg als zweite Vorsitzende. Ingrid van Beek bleibt Schriftführerin und Hilde Kilian Rechnerin. Beisitzer bleibt Kurt Muntermann.

Am Ende der Versammlung stellte Karl-Heinz Berg das neue Ziel für den diesjährigen Tagesausflug vor. Am 9. September fährt die Vereinsfamilie an den Rhein nach Ingelheim, Wiesbaden und Worms. ron