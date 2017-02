„Wahnsinn, was es hier alles gibt“

Hüttenfeld. In Hüttenfeld tut sich was. Davon ist die stellvertretende Ortsvorsteherin Tiny Moos (kleines Bild) überzeugt - und nicht nur sie. Deswegen bewirbt sich der Stadtteil beim Hessischen Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Die Anmeldung hat Hüttenfeld beim Kreis Bergstraße abgegeben, jetzt warten die Verantwortlichen auf eine Rückmeldung und den Termin, wann die Bewertungskommission dem Ort einen Besuch abstattet.

Die Idee zu der Wettbewerbsteilnahme hatte laut Moos Marius Schmidt, SPD-Fraktionsvorsitzender im Lampertheimer Stadtparlament, als über die Neugestaltung des Bürgerhauses und seines Umfelds diskutiert und beraten wurde. Denn hier hat sich in den vergangenen Monaten schon einiges getan: Der Vorplatz wurde neu gestaltet, die Unterkunft der Feuerwehr wurde runderneuert, das Vordach des Bürgerhaus-Eingangs wurde jüngst ausgetauscht und der Dorfladen ist in das Gebäude umgezogen. In diesem Jahr soll das Bürgerhaus dann noch weiter saniert und der Kerweplatz hinter dem Gebäude umgestaltet werden.

Im Rahmen dieser ganzen Veränderungen hatten die Hüttenfelderinnen Carmen Reimann und Jurate Batura-Lemke die Idee, das Ensemble mit etwas Farbe noch mehr aufzuwerten. Die beiden Frauen, die sich künstlerisch betätigen, möchten die Mauer auf dem Vorplatz ansprechend dekorieren. Und dann kamen der Wettbewerb und Tiny Moos ins Spiel. Denn als im Ortsbeirat darüber gesprochen wurde, wurde Tiny Moos rasch als diejenige auserkoren, die sich um eine Hüttenfelder Teilnahme kümmern soll.

Hessischer Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Seit 1961 gibt es in der Bundesrepublik Deutschland den Wettbewerb, der ursprünglich "Unser Dorf soll schöner werden" hieß. Damals ging es vor allem um die Verschönerung im ländlichen Raum, um sie attraktiver zu machen und die Abwanderung in die Städte zu verhindern. Oft ging es um Blumenschmuck und Grüngestaltung. 1998 wurde der Wettbewerb umbenannt in "Unser Dorf soll schöner werden - Unser Dorf hat Zukunft". Seither steht nicht mehr allein die Verschönerung im Fokus, sondern auch die lebendige Dorfgemeinschaft und die ländliche Lebensqualität. 2007 wurde der Titel auf "Unser Dorf hat Zukunft" verkürzt. Jetzt stehen Kultur und Tradition des Ortes sowie die Nachhaltigkeit des bürgerschaftlichen Engagements im Mittelpunkt. Der Wettbewerb wurde anfangs alle zwei Jahre ausgeschrieben, inzwischen findet er alle drei Jahre statt. Aktuell läuft der 36. Landeswettbewerb 2017/2018. Anmeldungen konnten bis zum 31. Januar abgegeben werden. Im Sommer finden die Regionalentscheide statt. Teilnehmen können Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern. Ziel des Wettbewerbs ist es, "die Dorfgemeinschaft dazu zu bewegen, ihre Chancen zu erkennen und die Zukunft ihres Dorfes aktiv in die eigenen Hände zu nehmen", wie es in dem vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz herausgegebenen Leitfaden heißt. "Der Wettbewerb soll (...) ein Anreiz sein, die Lebensqualität im Dorf zu verbessern und zu einer lebenswerten Zukunft (...) beizutragen." Für die Bewerbung muss die Kommune eine sogenannte Dorf-Info abgeben. Darin sind allgemeine Daten zu dem Ort aufgeführt. Außerdem wird vorgestellt, welche Ziele die Bürger für ihr Dorf haben, was schon getan wurde und was noch gemacht werden muss. Die Bewertung, für die eine Kommission den Ort besucht, ist in vier Bereiche gegliedert: Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, bürgerschaftliches Engagement und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und Siedlungsentwicklung sowie Grüngestaltung im Dorf und der Bezug zur Landschaft. Gewinner-Dörfer werden mit Preisgeldern belohnt. Auf Regionalebene gibt es zwischen 300 und 4000 Euro, auf Landesebene zwischen 1000 und 6000 Euro. swa [mehr...]

Spannende Reise

Und damit begann für sie eine spannende Reise in das Innere ihres Wohnortes. Denn um sich für den Wettbewerb zu qualifizieren, müssen sich die Verantwortlichen ganz schön in die Geschichte und die Strukturen ihres Dorfes vertiefen. Es gilt, eine Standortbestimmung abzuliefern im Sinne von: "Wo stehen wir und wo wollen wir hin mit unserem Dorf?". Für Moos, die erst 2005 von Heidelberg nach Hüttenfeld gezogen ist, kam bei den Recherchen viel Interessantes zu Tage. Vieles, was für andere selbstverständlich oder längst vergessen ist. "Wenn man sich bewusst macht, was es hier in unserem 2000-Seelen-Dorf alles gibt, denkt man: Wahnsinn!", sagt sie im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen".

Sie sei selbst erstaunt gewesen, wie vielfältig das Dorfleben ist, wie viel es zu entdecken gibt. Zum Beispiel die aktive Vereinsgemeinschaft der SG Hüttenfeld, das in Europa einmalige Litauische Gymnasium, die noch bestehenden Gasthäuser, die Kerwe, den Weihnachtsmarkt und seit einigen Monaten auch das Engagement für die Flüchtlinge, die in Hüttenfeld ein neues Zuhause gefunden haben.

"Hüttenfeld hat ein sehr reges Dorfleben", sagt Tiny Moos und ist überzeugt, dass der Ort deswegen auch Zukunft hat. Das Neubaugebiet in der Nähe vom Sportpark wertet sie als klares Zeichen, dass der Ort sich weiter entwickeln wird - auch wenn es keinen Supermarkt gibt, wie ihn in der Vergangenheit schon viele gefordert haben. Damit der käme, müsste Hüttenfeld drei Mal so groß sein wie heute - aber dann dürfte es bei "Unser Dorf hat Zukunft" nicht mitmachen.

Noch keine Details

Wenn sich die Leute engagieren, vor allem auch die jüngeren, dann habe Hüttenfeld Perspektive. Da ist sich Moos sicher. Deswegen hat sie sich in die Vorgaben für den Landeswettbewerb hineingefuchst und alles zusammengetragen, was nötig ist, um Hüttenfeld ins Rennen zu schicken. Die bunte Mauer rund um den Bürgerhausvorplatz wird dann nur ein Teil vom großen Ganzen sein, wenn auch ein besonders farbenfroher, wie Moos andeutet. Zu viel will die Ortsbeirätin aber noch nicht verraten. Details werden präsentiert, wenn die Bewertungskommission kommt und sich ein Bild macht. Und wenn Hüttenfeld in dem Wettbewerb leer ausgeht? "Dann machen wir es trotzdem schöner. Das lassen wir uns nicht nehmen!", erklärt Moos und setzt auf das Engagement der Hüttenfelder.