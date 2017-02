Waldkindergarten geht bereits im Mai an den Start

Lampertheim. "So schnell wie möglich" will die Stadt Lampertheim den neuen Waldkindergarten in Betrieb nehmen. Bereits ab Mai soll die Gruppe im Wald nahe des Grillplatzes Heidetränke ihr Lager aufschlagen, wie Erster Stadtrat Jens Klingler am Donnerstagabend im Sozialausschuss erklärte. Bisher war geplant, die Betreuung zum 1. August zu starten - immer vorausgesetzt, es gibt genügend Anmeldungen. Die sind inzwischen vorhanden. Für die 20 zur Verfügung stehenden Plätze wurden bereits 15 Kinder vorgemerkt, zum Teil wechseln sie aus anderen Tagesstätten. Eltern, die sich für den Waldkindergarten interessieren, können sich am Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr im Sitzungssaal des Stadthauses über das neue Angebot informieren. Dann wird die Stadtverwaltung das Betreuungskonzept vorstellen.

Die Waldkindergartengruppe richtet sich an Kinder ab drei Jahren und wird voraussichtlich von 8 bis 14 Uhr geöffnet sein. Kinder und Erzieher werden sich dann täglich im Wald aufhalten - bei Wind und Wetter. Schutz bieten sollen eine Hütte, die früher von den Waldarbeitern genutzt wurde. Außerdem werde derzeit noch ein Bauwagen beschafft, teilte Klingler mit.

Noch nicht weiter gekommen ist die Verwaltung bezüglich des Neubaus einer Kindertagesstätte im neu geplanten Baugebiet Gleisdreieck. Hier soll an der Ringstraße eine Kita mit fünf Gruppen für Krippen- und Kindergartenkinder entstehen. Allerdings wurde entgegen der geplanten Tagesordnung nicht weiter über das Bauvorhaben diskutiert, da derzeit noch nicht weiter über die Trägerschaft - ob privat oder städtisch - beraten werden konnte. Vor einiger Zeit hatten sich die Ausschussmitglieder eine Einrichtung in Dossenheim angesehen, die von der Dreikäsehoch Kinderbetreuungs-GmbH geführt wird. Ob die eventuell auch als Träger für die Kita am Gleisdreieck in Frage käme, ist noch offen. Hier wartet die Stadtverwaltung auf ein Angebot des Unternehmens. Dann kann beraten werden, ob ein solches Modell in Frage kommt oder ob doch die Stadt die Trägerschaft übernimmt. Der Tagesordnungspunkt wurde in die nächste Sitzung des Sozialausschusses verschoben.

Kommunikation verbessern

Einen Schritt weiter ist die Stadt inzwischen hinsichtlich der Gründung eines Stadtelternbeirats. In der Debatte um die Erhöhung der Betreuungsgebühren im vergangenen Sommer hatten die Elternvertreter der Kitas zu wenig Mitsprachemöglichkeiten beklagt. Nun wollen beide Seiten den Austausch verbessern. Ein erstes vorbereitendes Treffen zur Gründung des Beirats dazu habe inzwischen stattgefunden, berichtete Klingler. Der nächste große Schritt sei die Erarbeitung einer Satzung für den Beirat. Mit einem Fragebogen, der zusammengestellt wurde und noch im ersten Quartal an alle Kita-Eltern verteilt werden soll, will die Stadt ermitteln, wie zufrieden die Familien mit dem Betreuungsangebot und der jeweiligen Einrichtung sind.