Walk of Fame in „Helauwood“

Lampertheim. Noch hat der Walk of Fame in Lampertheim nur einen Stern. Das aber kann sich bei der Prunksitzung des Carneval-Gremiums im Turnverein (CGT) ändern. Den ersten Stern präsentierten am Freitag CGT-Abteilungsleiter Bernhard Gärtner und Gremiums-Regisseurin Sabine Gärtner. Er soll das Logo der diesjährigen Kampagne sein. Der Ehrenmeile in Los Angeles wollen die Spargelstädter Fastnachter auch am Samstag, 25. Februar, 20.11 Uhr, in der Jahnhalle nacheifern. Dann heißt es in "Helauwood" Lampertheim vielsagend und vielversprechend: "Die Narrenwelt vom CGT holt Stars und Sternchen nach LA."

Der erste Stern des CGT ist Till Eulenspiegel gewidmet, dem Maskottchen des Fastnachtsgremiums und wohl bekanntesten Narren der Welt. "Daher wird ihm auch die Ehre zuteil, auf unserem Stern verewigt zu werden", erklärte Sabine Gärtner im Pressegespräch.

Ursprünglich war Till Eulenspiegel Hauptfigur einer mittelalterlichen Schwanksammlung, die - 1510 erstmals von dem Straßburger Drucker Johannes Grüninger veröffentlicht - zum Welterfolg wurde. In diesem Zuge wurde Eulenspiegel zum Sinnbild der Schadenfreude und des Spotts. Doch bekanntlich ist er nur nach außen hin ein Narr. Werden seine Schelmenstreiche ergründet, dann versteht man schnell, dass Eulenspiegel seinen Mitmenschen an Scharfsinn überlegen ist.

Termine beim CGT Die Prunksitzung 2017 des CGT unter dem Motto "Helauwood - Die Narrenwelt vom CGT holt Stars und Sternchen nach LA" findet statt am Samstag, 25. Februar, ab 20.11 Uhr in der Jahnhalle. Kartenvorbestellungen für die Sitzung werden entgegengenommen bei Autohaus Rauch unter der Telefonnummer 06206/9 43 80 und online auf der Homepage des CGT: www.cgt-lampertheim.de. Das Kinderkostümfest wird am Sonntag, 19. Februar, ab 14.11 Uhr in der Jahnhalle gefeiert. Das närrische Ruder übernehmen dabei Tanja Eschenauer, Maresa Klinger und Vanessa Ihrig. Die Närrinnen erhalten Unterstützung vom Elferrat, dem Drölferrat und den Gardemädels. Auch Sportler aus anderen Abteilungen des Turnvereins werden während der Veranstaltung helfen. Es gibt eine Tageskasse. roi

Fastnachter halten die Spiegel vor

Genauso wie Till Eulenspiegel halten es auch die Akteure des CGT. Sie bringen bei ihren Prunksitzungen immer wieder viel Witz und Ironie auf die Bühne und halten so manchem Politiker und Prominenten den Spiegel vor. Sie setzen in ihren Büttenreden und Sketchen Humor und Schadenfreude ein, um Kritik zu üben und Ungereimtheiten aufzudecken.

Das Lied "Helau, helau die Fastnacht beim CGT am Rhein / kann genauso schön wie in Mainz und Kölle sein" wird zur Sitzung 2017 wieder in Lampertheim erklingen. "Dann soll sich Glamour breitmachen und die zuschauenden Narren können mit den CGTlern in die Welt der Stars eintauchen", so viel verrieten Bernhard und Sabine Gärtner schon.

Sitzungspräsident Lutz Strubel wird durch die närrische Veranstaltung entlang des "Helauwood" Boulevards führen. Die Show wird von rund 120 Mitwirkenden vor, auf und hinter der Bühne gestemmt. "Das sind alles unsere Eigengewächse. Und jede Abteilung des Turnvereins hilft mit", betont Sabine Gärtner nicht ohne Stolz. Und sie ergänzt: "Der Erlös aus der Fastnachtsveranstaltung kommt dem gesamten Turnverein zugute."