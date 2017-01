Walzerperlen und Schwartenmagen

Lampertheim. Manchmal entstehen aus spontanen Ideen feste Traditionen. So auch beim Katholischen Kirchenmusikverein (KKMV). Aus dem Entschluss einiger Aktiver, ihrem damaligen Präses, Pfarrer Wilhelm Friedrich, am 1. Januar ein Ständchen zu bringen, hat sich mit den Jahrzehnten das Neujahrskonzert entwickelt.

Heute kommen im Schnitt 200 Besucher zu der Veranstaltung im Jugendheim, um mit Musik und Gesprächen das neue Jahr zu beginnen. Und auch das entsprechende deftige Speisenangebot mit Rippchen, Leberknödeln, Würstchen und Sauerkraut darf dabei nicht fehlen.

Die Erste Vorsitzende des Katholischen Kirchenmusikvereins, Birgit Steube, zeigte sich über die große Resonanz sehr erfreut. In ihrer kurzen Ansprache begrüßte sie auch den derzeitigen Präses und Hausherrn, Pfarrer Erhard Schmitt, ebenso wie Pfarrvikar Claus-Peter Stockh und Bürgermeister Gottfried Störmer. An alle Anwesenden ging ihr Wunsch nach einem guten, glücklichen und zufriedenen neuen Jahr.

Eine noch junge Tradition, die fortgeführt werden soll, stellte der Auftritt des Newcomer-Orchesters zu Beginn des Neujahrskonzerts dar. Unter der Leitung von Dirigent Helmut Baumer brachte der Vereinsnachwuchs drei Stücke zu Gehör: "Swing low, sweet chariot", "What a wonderful world" von Louis Armstrong, mit einem Trompeten-Solo von Thomas Billau, und "Crazy in love".

Die jungen Musiker bekamen tosenden Beifall. Der Präses des Vereins, Pfarrer Erhard Schmitt, gab in seinem Grußwort auch der Freude darüber Ausdruck, dass sich das Nachwuchsorchester des KKMV so gut entwickelt hatte.

"Unter Donner und Blitz"

Das große Orchester war an diesem Tag natürlich ebenfalls zu hören und startete schwungvoll mit der Polka "Unter Donner und Blitz" des Komponisten Johann Strauß (Sohn). Auch im weiteren Verlauf des Programms waren immer wieder einmal Werke der Familie Strauß zu hören, etwa beim Potpourri "Walzerperlen" oder der "Pizzicato-Polka". Neu im Repertoire der Musiker war der schwungvolle Titel "Happy Time in Austria", bei dem die jeweiligen Instrumentengruppen bei ihren Soli auch immer wieder aufstehen mussten. Als eine Art kleines Sportprogramm an diesem Tag, wie Dirigent Helmut Baumer schmunzelnd verkündete. Eine Premiere beim KKMV feierte auch das Stück "Hurra, Hurra" mit einem Medley bekannter Titel zu Kindersendungen. Passend verkleidet waren dabei Henrike Stöckinger und Laura Metzner zu hören, die die Texte zu "Pippi Langstrumpf", dem "Pumuckl", den "Schlümpfen", "Pinocchio" und "Biene Maja" sangen.

Nur an diesem Tag im Jahr wartet auf Neumitglieder übrigens eine besondere Überraschung. Wer sich beim Neujahrskonzert dazu entschließt, dem Verein beizutreten, der wird nicht nur mit einem Tusch und einem Applaus begrüßt, sondern auch mit einem kapitalen Schwartenmagen. Mehrmals konnte Birgit Steube neue Mitglieder in den Reihen des KKMV auf diese Art willkommen heißen.

Stiftungsfest am 20. Mai

Am Ende fanden die Schwartenmagen, die nicht über die Mitgliederwerbung ihre Besitzer gewechselt hatten, den Weg in die Tombola. Denn auch die gehört längst zur Tradition des Neujahrskonzerts.

Auf drei wichtige Termine im neuen Jahr machte Birgit Steube bereits aufmerksam: Am 18. März soll ein gemeinsames Konzert mit der Katholischen Kirchenmusik Fehlheim stattfinden. Am 20. Mai wird das Stiftungsfest begangen, und am 28. Oktober findet wieder das weltliche Jahreskonzert in der Hans-Pfeiffer-Halle statt.

Schließlich wies Steube auch darauf hin, dass die Nubbelaner, der Karnevalsverein "NCV", von dem viele Aktive gleichzeitig auch Mitglied im KKMV sind, sein närrisches 11-jähriges Bestehen feiern kann. Im Rahmen des Neujahrskonzerts begann gleich der Vorverkauf zur Jubiläumssitzung im Februar.