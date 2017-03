Lampertheim. Wegen Reinigungsarbeiten an der Kläranlage der BASF in Lampertheim kann es in den nächsten zwei Wochen bei ungünstiger Wetterlage zu Geruchsbelästigungen in der Nachbarschaft des Werks in der Chemiestraße kommen. Dies teilte die Pressestelle des Unternehmens gestern mit.

Wie Sprecherin Ursula von Stetten mitteilte, wird eins der drei offenen Klärbecken vorübergehend außer Betrieb genommen, so dass nur zwei Becken zur Verfügung stehen. Das Unternehmen versichert, dass alles getan werde, um mögliche Geruchsbelästigungen so gering wie möglich zu halten. Die zuständigen Behörden seien informiert, heißt es abschließend.

Weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Geruchsbelästigungen gekommen war, hatte die BASF im vergangenen Jahr ein drittes Klärbecken in Betrieb genommen. Allerdings muss die Anlage regelmäßig gewartet werden, was in dieser Zeit zu Beeinträchtigungen in der Klärleistung führen kann. swa