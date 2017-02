Was ein Glück, dass der Fernseher kaputt ging

Hofheim. Ein halbes Jahrhundert gemeinsames Leben liegen hinter dem Ehepaar Anneliese und Günther Preuß - wahrlich ein Grund zu feiern, aber auch Anlass, sich der gemeinsamen Zeit zu erinnern.

Geboren wurde Anneliese Preuß (71) in Deggendorf/Niederbayern, doch als sie zwölf Jahre alt war, zog ihre Familie nach Wehrzollhaus. Und wie Preuß erzählt, sei es am Anfang schon schwierig gewesen, mit den neuen Lebensumständen zurechtzukommen. Die Schule absolvierte sie in Hofheim, den Beruf als kaufmännische Angestellte lernte sie bei der Firma Kübel in Worms.

Ehemann Günther ist geborener Hofheimer und absolvierte nach der Schule eine Fernsehtechniker-Ausbildung bei Grundig in Mannheim. 1965 bestand er die Meisterprüfung und beschloss, sich selbstständig zu machen. Mit einem kleinen Lädchen in Hofheim fing es an, bald folgte die Vergrößerung mit einem Fernsehfachgeschäft in Biblis, später ging es zurück nach Hofheim.

Das Fernsehen war auch der erste Beziehungspunkt der beiden Eheleute. Der Apparat von Annelieses Eltern war defekt, Günther rückte zum Service an und dabei hat es gefunkt. 1967 haben die Beiden geheiratet, 1969 kam Sohn Michael zur Welt. Das Familienglück wird mittlerweile durch drei Enkel bereichert.

Seit der Sohn 2009 das Geschäft übernommen hat, geht es bei den Eheleuten etwas ruhiger zu. Anneliese Preuß macht Gymnastik und fährt Rad, dazu ist sie Mitglied im Landfrauenverein. Nachdem sie immer an der Seite ihres Mannes im Geschäft gestanden hat, kann sie nun ihren eigenen Interessen nachgehen. Reisen gehören auch dazu.

Ehemann Günther hegt schon lange eine Leidenschaft: die Jagd. Seit seinem 16. Lebensjahr pflegt er dieses Hobby, er hat es bis zum Hegegemeinschaftleiter Ried-Süd gebracht. Dazu ist er Schweißhundeführer, das sind Hunde, die bei der Jagd das verwundete Wild aufspüren. sto