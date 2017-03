Wassersportler stolz auf Erfolge bei Meisterschaften

Lampertheim. In ihrem Geschäftsbericht zur jüngsten Mitgliederversammlung erinnerte die Vorsitzende des Wassersportvereins, Erika Gabler, an die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im vergangenen Jahr. In mehr als 2000 Arbeitsstunden wurde der Saal energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Die Kosten von über 100 000 Euro hätten nur durch eine hohe Eigenbeteiligung sowie durch Zuschüsse von Land, Kreis und Stadt gestemmt werden können, so Gabler.

Der Ankauf der neuen Halle des RC Blau-Weiß befindet sich nach Angaben der WSV-Chefin auf einem guten Weg. Durch Spenden, Pacht- und Werbeeinnahmen hätten die Verbindlichkeiten weiter gesenkt werden können. Die Restzahlungen seien durch ein Privatdarlehen abgesichert.

Im sportlichen Bereich könne der WSV in den Bereichen Rennsport und Kanupolo zahlreiche Erfolge verbuchen. Erika Gabler ließ auch Veranstaltungen wie die Lampertheimer Regatta und die Süddeutsche Kanupolo-Meisterschaft Revue passieren. Sportwart Dieter Brechenser berichtete über den Verlauf der Saison 2016. Der WSV konnte bei zehn Regatten 166 Siege, 112 zweite und 59 dritte Plätze erringen. Bei der Hessenmeisterschaft gab es 33 Titel, bei der Süddeutschen zehn Siege, 14 mal Platz 2 und fünf mal Platz 3. Bei der Deutschen Meisterschaft gab es zwei Titel durch Janek Soballa bei den Schülern und Paul Machnik bei den Junioren, außerdem sechs Bronzemedaillen. In der Goetheschule existieren zwei Talent-Aufbaugruppen mit 25 Schülern, in der Pestalozzischule eine mit 18 Schülern. Die Kanu-Akademie ist zu Beginn des neuen Schuljahres mit 25 Schülern besetzt.

Die Erfolge der Kanupolo-Abteilung wurden durch Rainer Vetter aufgelistet. Bei den Süddeutschen Meisterschaften, die der Wassersportverein ausrichtete, erreichten die Jugend und die Herren jeweils den 3. Platz. Die WSV-Damen, die für den PSC Coburg spielen, wurden Süddeutscher Meister. Bei den Deutschen Meisterschaften erreichten die Herren den 3. Platz in der LK 3, Stefanie Geiger, Annika Adler und Emily Bildat wurden mit Coburg Deutscher Meister bei den Damen. Höhepunkt der Saison war die WM in Italien, bei der Adler und Bildat mit der U21 ihren Titel verteidigen konnten und erneut Weltmeister wurden.

Bei den Wahlen wurden die Beisitzer Andreas Leppich, Benjamin Kumpf, Stefan Sand und Michael Vetter in ihren Ämtern bestätigt. Neuer zweiter Vorsitzender wurde Rainer Vetter, Schriftführerin ist Erika Fuchs, die Mitgliederverwaltung übernimmt Justine Sand. In den Ehrenrat gewählt wurden Werner Herweh, Hans Schlatter und Peter Horstfeld. Kassenprüfer sind Jürgen Jakob, Karlheinz Horstfeld und Jürgen Bösche.

Als letzte Punkte auf der Tagesordnung dieser Mitgliederversammlung standen zwei Satzungsänderungen zur Einführung einer Ehrenamtspauschale und Ergänzungen zum Datenschutz sowie der Haushaltsplan und Veranstaltungen 2017. Beide Anträge wurden mehrheitlich angenommen. zg