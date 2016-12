Lampertheim. Die Lampertheimer Jugendfeuerwehr steht bereits zum 22. Mal in den Startlöchern, um die ausgedienten Christbäume nach den Feiertagen einzusammeln. Die Sammlung findet an drei Tagen statt: am 12., 13. und 14. Januar.

Am Donnerstag, 12. Januar, 17 Uhr, werden die Bäume rund um Neuschloß abgeholt.

Am Freitag, 13. Januar, 14 Uhr, werden die Bäume nordöstlich der Bahnlinie (Guldenweg/Ostrandsiedlung/Rosenstock) eingesammelt.

Am Samstag, 14. Januar, 9 Uhr, erstreckt sich die Sammlung auf das restliche Stadtgebiet.

Es wird darum gebeten, die Bäume vor dem Haus auf dem Bürgersteig abzulegen. Die Sammlung ist kostenlos; über eine Spende, würden sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr freuen. zg