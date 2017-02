Weidenauers verabschieden sich mit Spende

Franziska Weidenauer (2.v.l.) und ihre Mitarbeiterin Iris Klotzbach (l.) überreichen das Geld an die Lebenshilfe. Es freuen sich: Vorsitzender Günther Bauß, die Leiterin der Frühförderstelle Susanne Bürkelbach und Rechnerin Iris Schnur (v.r.n.l.).

Lampertheim. Der Kiosk am Nibelungenplatz spendet seit 22 Jahren für die Lampertheimer Lebenshilfe. Doch die gestrige Übergabe wird den Beteiligten sicher in besonderer Erinnerung bleiben. Denn Kioskinhaberin Franziska Weidenauer verkündete dabei, dass sie und ihr Ehemann Rudolf das Geschäft zum 31. März schließen - nach 26 Jahren.

Kleiner Trost für die Kunden: Weidenauers haben eine Nachfolgerin gefunden, die den Kiosk ab 1. April nahtlos weiterführen will. "Wir gehen in Rente, das tut ein bisschen weh", erklärte Franziska Weidenauer, der der Abschied nach so langer Zeit ebenso schwerfällt wie ihrem Mann und ihrer Mitarbeiterin Iris Klotzbach.

Die 22. sei also die letzte "offizielle" Spende an die Lebenshilfe, bedauerte die Geschäftsfrau. "So treue Spender wie Sie kann man sich nur wünschen", bedankte sich der Vorsitzende der Lampertheimer Lebenhilfe, Günther Bauß, für die langjährige Unterstützung. Mit dem Geld soll diesmal Diagnostik-, Förder- und Therapiematerial für die Frühförderstelle finanziert werden.

Traditionell setzt sich der Spendenbetrag aus 400 Euro der Kioskbetreiber und jeder Menge Kleingeld ihrer Kunden zusammen, Trinkgeld oder Wechselgeld, auf das die Menschen das Jahr über zugunsten der Lebenshilfe verzichten. "Unsere Kunden wissen ja mittlerweile, dass wir spenden", betonte Franziska Weidenauer. Einige hatten sogar noch extra selbst gesammeltes Kleingeld in kleineren und größeren Behältnissen vorbeigebracht. Auch der eine oder andere Schein war darunter. "In der Regel kommt da eine vierstellige Summe zusammen", freute sich Bauß. lex