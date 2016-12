Weihnachtsklänge tönen durch die Lüfte

Hüttenfeld. Die Kurrende ist ein alter Brauch, dessen Wurzeln bis ins Mittelalter zurückreichen. Seinerzeit zogen Schüler und Studenten durch die Straßen und sangen für einen geringen Obolus, mit dem sie sich in den Zeiten ohne BaföG finanzieren mussten. Auch Reformator Martin Luther soll in seinen jungen Jahren solchen Chören angehört haben.

Der Posaunenchor der Johannesgemeinde Neuschloß pflegt diesen Brauch ebenfalls, wenn auch in uneigennütziger Art und Weise. In Hüttenfeld waren am vierten Advent die weihnachtlichen Melodien des von Hans Peter Stoll geleiteten Ensembles bei geöffnetem Fenster überall zu hören. Die Bläserinnen und Bläser standen nämlich auf dem Turm des Schlosses Rennhof und ließen von dort ihre Instrumente erklingen.

Es waren adventliche Melodien zu hören wie "Tochter Zion" oder Weihnachtsklassiker wie "Süßer die Glocken nie klingen" und "Ihr Kinderlein kommet", die vom Turm her in die Häuser der Hüttenfelder Bürger drangen. Auch zahlreiche Zuhörer fanden sich vor Ort bei leichtem Nebel ein, um die Weisen ganz nah mitzuerleben.

Nach dem Auftritt auf dem Schlossturm setzte der Posaunenchor seine Tournee fort und spielte noch an verschiedenen Orten in Hüttenfeld und Neuschloß. ron