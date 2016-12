Lampertheim. "Die Drei vom Stall - ein tierisch gutes Weihnachtsmusical" wird an Heiligabend in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Lampertheim aufgeführt. Beginn ist um 16 Uhr. Geeignet sei die Aufführung für Kinder ab sechs Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Die Geschichte handelt von ein paar verpeilten Schafen, einem überheblichen Ochsen und einem nachdenklichen Esel, die sich an der Krippe im Stall von Bethlehem treffen. Das neue Weihnachtsmusical von Jenny Link und Johanna Zeigermann soll Kindern und Eltern die Geburt Jesu nahebringen. "Ein Kindermusical, wie es sein soll", meint Kindergottesdienstleiterin Miriam Wayita, "charmant, originell, praxiserprobt und mit coolen Songs". Und Pastor Jörg Lüling ergänzt: "Hoffentlich muss es für niemanden, der zu spät kommt, heißen: kein Platz mehr da." zg