Weiter auf dem Weg zu mehr Akzeptanz

Lampertheim. 50 Jahre Lebenshilfe Lampertheim: Diesen Geburtstag feiern in diesem Jahr Mitglieder und Mitarbeiter der Institution und mit ihnen die ganze Stadt. Über die Anfänge der Lebenshilfe hier, Geldnöte und die Zukunft in Richtung mehr Inklusion spricht der Vorsitzende der Lebenshilfe, Günther Baus, im Interview mit unserer Zeitung.

Herr Baus, wie kam die Lebenshilfe vor 50 Jahren nach Lampertheim?

Günther Baus: Viele Ortsvereinigungen der Lebenshilfe sind in den 60er Jahren in Deutschland entstanden, die Lampertheimer 1967. Nach den furchtbaren Euthanasieprogrammen in der Zeit des Nationalsozialismus hat die Politik - wohl auch aus einem schlechten Gewissen heraus - damals damit begonnen, sich besonders um Menschen mit Behinderung zu kümmern.

Person und Institution Günther Baus (51) ist seit 2013 Erster Vorsitzender der Lampertheimer Lebenshilfe. Seit sieben Jahren engagiert er sich als Mitglied für den Verein. Die Lebenshilfe beschäftigt in Lampertheim 30 Mitarbeiter - je zur Hälfte in der Kita Schalbennest und in der Frühförderstelle. Zum Team gehören: Ergotherapeuten, Logopäden und Sozialpädagogen. off/Bild: sto

Wie sah dieses neue Engagement aus?

Baus: Es entstanden viele Einrichtungen - große Wohnheime, Werkstätten, erste Sonderschulen, in denen Menschen mit Behinderung versorgt wurden. Aber diese Einrichtungen lagen oft noch außerhalb oder am Rande der Städte - sprich: Man hat die Menschen separiert, hat sie noch aus der Gesellschaft herausgehalten.

Was geschah zu Beginn in Lampertheim?

Baus: Schon relativ früh hat man damit begonnen, einen heilpädagogischen Kindergarten zu planen. Dieser eröffnete vor 42 Jahren, das ist heute die inklusive Kita Schwalbennest. Dort wurden zunächst nur Kinder mit Behinderung aufgenommen. Und das ist der große Unterschied zu heute. Trotzdem war das ein erster großer Meilenstein für die Lebenshilfe hier.

Wie ging es dann weiter?

Baus: Schnell war klar, dass auch im frühkindlichen Bereich etwas getan werden sollte. Und so nahm wiederum zehn Jahre später die Frühförder- und Beratungsstelle ihre Arbeit auf. Ab dann konnten Familien mit ihren Kindern mit Behinderung schon von deren Geburt an begleitet und unterstützt werden. Zunächst waren Kita und Frühförderstelle in einem Gebäude untergebracht, 1996 kam das zweite hinzu.

Was war der nächste große Schritt?

Baus: 1990 hat die Lebenshilfe damit begonnen, auch Kinder ohne Behinderung im Schwalbennest aufzunehmen. Die Kita wurde integrativ, hat sich geöffnet. Das halte ich übrigens auch in anderen Bereichen für einen sehr guten Weg.

Warum hat die Lebenshilfe damals diesen Schritt unternommen?

Baus: In Hessen wurden die heilpädagogischen Sonderkindergärten abgeschafft und so war die Chance gegeben, integrativ zu arbeiten. Und das wollte die Lebenshilfe dann natürlich auch tun. Heute möchten wir sogar noch einen Schritt darüber hinausgehen.

Wie könnte dieser aussehen?

Baus: Eine moderne Lebenshilfe auch hier in Lampertheim sollte mithelfen, dass sich die Gesellschaft noch mehr an Menschen mit Behinderung gewöhnt. Sie sollten ganz selbstverständlich zum alltäglichen Straßenbild gehören und so, wie sie sind, auch akzeptiert werden.

Wie kann das gelingen?

Baus: Kinder sind ein guter Ansatzpunkt, weil sie noch wenig Vorbehalte haben. Wir sehen das hier in der Einrichtung: Da gehen Kinder mit und ohne Behinderung ohne Hemmungen miteinander um. Für sie ist das ganz normal. Diese Akzeptanz wollen wir ausweiten.

Auf welche Bereiche?

Baus Inklusion kann auch in anderen Kindergärten und Schulen gelingen. Und ich würde künftig gerne ein großangelegtes Projekt für die Bereiche Bildung, Arbeit und Freizeit starten. Zum Beispiel sollten Arbeitgeber in der Region dazu ermutigt werden, Menschen mit Behinderung einzustellen. Unser Fokus hier in Lampertheim wird weiter auf der Arbeit mit Kindern liegen, aber wir wollen unser Tätigkeitsfeld ausbauen, weil wir so das Thema Inklusion besser vorantreiben können. Darin sehe ich die Hauptaufgabe der Lebenshilfe in Zukunft.

Leider sieht die finanzielle Zukunft der Lebenshilfe hier nicht ganz so rosig aus. 2015 musste der Verein ja ein Gesamtdefizit von 48 000 Euro verkraften. Da sollte es im Januar doch Gespräche mit den Verantwortlichen des Kreises geben . . .

Baus: Das Gespräch findet demnächst statt. Wir möchten mit dem Kreis gerne einen neuen Vertrag aushandeln, damit er die Kosten im Therapiebereich mit abdeckt. Das ist existenziell. Das ist für die Zukunft unserer interdisziplinären Frühförderstelle eine wesentliche Voraussetzung.