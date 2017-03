Weiterhin nicht links abbiegen

Rosengarten. "Wir versuchen, hier vor Ort wirklich etwas zu bewegen, aber ich stelle leider fest: Das Interesse der Einwohner an unserer Arbeit lässt nach." Mit diesen Worten eröffnete Horst Werner Schmitt, Vorsitzender der Bürgerkammer Rosengarten, die jüngste Sitzung des Gremiums.

Als Vertreter der Stadt war Bürgermeister Gottfried Störmer anwesend, um zu zahlreichen Anfragen Stellung zu nehmen. Verkehrsprobleme dominierten zunächst die Mitteilungen des Vorsitzenden. So sei an der Einmündung der Rheingoldstraße auf die B 47 für Sichtverbesserung gesorgt worden, zusätzlich seien Spiegel montiert worden, um einen besseren Einblick zu bekommen. Hinweisschilder beispielsweise auf das Dorfgemeinschaftshaus oder den Friedhof seien zur besseren Orientierung im Ort vorgesehen. Weiter konnte Schmitt mitteilen, dass die neuen Ampelanlagen verkehrstechnisch optimiert würden und die Einfahrt zur RWE- Siedlung verbessert wurde.

Bürgermeister Störmer informierte auf Anfrage über den Sachstand hinsichtlich der Ortsumfahrung. Er berichtete, dass nach Auskunft des Verkehrsministeriums noch kein Baurecht vorliege. Nach Einsprüchen gegen die Umfahrung durch die Landwirte und den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) liege das Verfahren bei der Gerichtsbarkeit, eine Terminaussage sei daher nicht möglich.

Störmer wies außerdem auf die Informationsveranstaltung bezüglich der Bauarbeiten an der A 6-Anschlussstelle Sandhofen hin, die am Mittwoch, 22. März, 18 Uhr in der Lampertheimer Zehntscheune stattfindet. Die verkehrstechnischen Folgen der Bauarbeiten dürften wohl auch bis nach Rosengarten zu spüren sein. Bald sollen nach Aussagen von Störmer die Reparaturarbeiten an der alten Wormser-Straße beginnen. Das geforderte Linksabbiegen von der B 47 in die Rheingoldstraße von Worms kommend sei laut Hessen Mobil nicht möglich. Der Bürgermeister sieht hier keine weitere Eingreifmöglichkeit. Bürgerkammer-Chef Schmitt will sich aber trotzdem um einen Lokaltermin mit Hessen Mobil bemühen. Wegen der Platzverhältnisse sind die Schulbushaltestelle Rüdigerstraße und die Errichtung eines Wartehäuschens weiterhin schwierige Themen. Schmitt will mit dem zuständigen Amtsleiter einen Termin vereinbaren, um das Problem zu begutachten.

Brand wirft Fragen auf

Anlass für eine längere Diskussion bot der Wohnhausbrand, der sich kürzlich im südlichen Ortsteil ereignete. Klage wurde geführt über mangelnden Wasserdruck sowie einen defekten Hydranten. Störmer konnte hier mit detaillierten Vorschriften hinsichtlich des Brandschutzes auf- warten. So seien die benötigten Hydranten innerhalb der gesetzlichen Entfernung von 300 Meter vorhanden. Die im Durchmesser etwas kleinere Zuleitung liege noch im Normbereich. Selbst eine größere Wasserversorgung hätte nicht gereicht, um die Brandfolgen zu minimieren, erklärte Störmer. Fragen, ob die Feuerwehr Worms nicht schneller vor Ort gewesen wäre, verneinte er. Darüber hinaus sei der Disponent in der Notfallzentrale Entscheidungsträger, welche Feuerwehr sinnvollerweise alarmiert werde.

Die Vorbereitungen für die Erdbeerkerwe im Mai liegen laut Schmitt im Zeitplan. Der Künstlermarkt umfasse neun Stände, eine erste Bewerbung für die Erdbeerprinzessin liege vor. Intensiv warb Schmitt um Mitglieder für einen Kulturausschuss. Ein Mitstreiter meldete sich letztendlich, das Thema wurde auf die nächste Sitzung am Donnerstag, 21. September, vertagt.