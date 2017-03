Weniger Geld in der Rente?

Lampertheim. Anlässlich des Internationalen Frauentages laden die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Städte Lampertheim und Bürstadt, Sonja Niederhöfer und Gerasimoula Grigoraki, am Donnerstag, 9. März, um 20 Uhr zu einem Vortrag über Frauen und Rente mit dem Titel "Frauen leben länger -aber wovon?" in den Römersaal (Haus am Römer, Domgasse 2) ein. Referentin ist Susann Macholdt von der Deutschen Rentenversicherung.

Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer, im Alter aber häufig nur die Hälfte von dem, was Männern finanziell zur Verfügung steht. Auch heute übernehmen die Frauen meist noch die Hauptverantwortung in der Familie und unterbrechen häufiger ihre Erwerbstätigkeit, arbeiten in Teilzeit oder in einem sogenannten Minijob, um parallel zu ihrer Arbeit die Erziehung der Kinder oder die Pflege von Angehörigen zu übernehmen. Wie wirkt sich das auf die Rente aus? Welche Ansprüche hat die Frau im Falle einer Scheidung? Diesen und weiteren Fragen nimmt sich die Referentin an. Außerdem werden individuelle Fragen beantwortet. Die Veranstaltung ist kostenlos. zg