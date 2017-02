Weniger Lärm als wichtiges Ziel

Lampertheim. "Zwei Stunden Vortrag - eine Stunde für Fragen und Stellungnahmen", lautet die Bilanz aus Sicht der Interessengemeinschaft Bahn-Region Rhein-Neckar (IG BRN) über die erste Sitzung der Arbeitsgruppe "Verkehrskonzeption" im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur geplanten Neubaustrecke im Bahnkorridor Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe.

Rund 60 Vertretern aus der Region sei dabei erläutert worden, wie die Korridorstudie Mittelrhein und der Bundesverkehrswegeplan 2030 zustande kamen. Das Ergebnis der Studie: Planung einer Hochgeschwindigkeitsstrecke für tagsüber 150 ICEs und 31 Güterzüge nachts. Laut IG-Sprecher Karl Hans Geil stellt sich die Nutzen-Kosten-Berechnung für eine Trasse zwischen Mannheim und Frankfurt aus Sicht der Bahn als wirtschaftlich sinnvoll dar. Sie habe es deshalb in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans geschafft.

Milliardengewinn

Die Grundlage dieser Berechnung ist Geil zufolge aus heutiger Sicht allerdings schwer nachzuvollziehen. So werde eine Stunde Fahrzeitgewinn mit rund 25 Euro berechnet. Dies ergebe auf ein Jahr berechnet eine Milliardensumme. Eine Lärmreduzierung von einigen Dezibel schlage aber nur mit Cent-Beträgen zu Buche. Jede Minute Fahrzeitgewinn bedeute also einen hohen Ertrag, während weniger Lärm vergleichsweise wenig erwirtschafte.

Dieses Modell halte aber den gegenwärtigen Erfordernissen vor allem mit Blick auf den Lärmschutz nicht stand. Der steigende Lärm auf der Schiene sei zum vordringlichen Problem geworden. Auch sei in der Arbeitsgruppe deutlich geworden, dass der geplante S-Bahn-Ausbau nicht genügend berücksichtigt wurde. In Zukunft gelte es, die regionalen Belange in eine Gesamtbetrachtung des Projektes einzubringen.

In der Arbeitsgruppe treffe aber eine Vielzahl von Interessen aufeinander, gibt IG-Sprecher Geil zu bedenken. Gleichwohl gehe es um eine wichtige Entscheidung für die kommenden Generationen. Hierzu brauche es die Einigkeit in Südhessen mit Nordbaden inklusive Mannheim und die Unterstützung der politischen Vertretung auf allen Ebenen. "Sonst bleibt die Region auf der Strecke", befürchtet Geil. red