Wenn der Pfarrer zur Leitfigur wird

Lampertheim. Aller Anfang ist schwer, das musste auch beim ersten "Kneipengespräch" im London Pub zur Kenntnis genommen werden. Pfarrer Ralf Krüger von der Lampertheimer Luthergemeinde hatte zu einer Diskussionsrunde über Glaubensfragen unter dem Titel "Ist die Kirche noch zu retten?" eingeladen. Die eigentlich originelle Idee stieß jedoch erst einmal auf verhaltenes Interesse.

Das Reformationsjubiläum im 500. Jahr nach Luthers Thesenanschlag in Wittenberg hatte den Anlass gegeben, im Laufe des Jahres verstärkt über kirchliche Themen zu sprechen und sich auch mit unter- schiedlichen Meinungen auseinander zu setzen. Die Moderation hatte Daniel Götz aus dem Kirchenvorstand der Gemeinde übernommen.

Negative Erlebnisse

Als Krögers Diskussionspartner trat Roland Marke auf, der seine ablehnende Haltung gegenüber kirchlichen Institutionen verdeutlichte. Seine negativen Erlebnisse reichten weit in die Kindheit zurück und hätten sich im Konfirmandenunterricht fortgesetzt. Dieser Unterricht sei nicht altersgerecht gewesen, so Marke. Die Art und Weise der geistlichen Belehrung habe ihn schon als Jugendlichen nicht angesprochen.

Auch spätere Kontakte mit Pfarrern hätten bei ihm eine eher zwiespältige Resonanz ausgelöst. Er glaube an einen Himmel, aber nicht an den von der Kirche überlieferten Gott. Schließlich sei er aus der Kirche ausgetreten. Die ersparte Kirchensteuer spende er jetzt an soziale Einrichtungen.

Pfarrer Harald Kröger hat, wie er im Kneipengespräch berichtete, in seiner Jugend ähnliche Erfahrungen gemacht. Ihm habe auch nicht alles gefallen, was im Konfirmandenunterricht gelehrt worden sei und es habe Zweifel in ihm geweckt. Die Rückführung zum Glauben hat er einem Pfarrer zu verdanken, der auf seine Sorgen und Nöte eingegangen ist. Grundsätzlich sprach sich Kröger dagegen aus, den Pfarrer zur Leitfigur zu machen. "Ein Pfarrer ist dazu da, die Türen zum Glauben zu öffnen", so Kröger.

Appell an Zweifler

Schon Luther habe gesagt, dass die Kirche eine Vereinigung sei. Die Kunst bestehe darin, das Reich Gottes im Hintergrund zur Sprache zu bringen. "Wir neigen dazu, negative Erfahrungen höher zu bewerten als positive Erlebnisse", so Kröger. "Der Glaube an sich ist die Sache von jedem Einzelnen, aber der Inhalt muss christlich sein", lautet Krögers Appell an alle Zweifler.

In der folgenden Diskussion, an der sich die Besucher lebhaft beteiligten, wurde ein breites Spektrum an Themen angesprochen. Diskutiert wurde über Jugenderziehung, Beerdigungsrituale oder Überalterung der Kirchengemeinde sowie den Gottesdienstbesuch. Allgemein wurde die Meinung vertreten, dass bei einem weiteren Kneipengespräch das Leitthema enger gefasst werden sollte.