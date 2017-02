Widerstand gegen Aufführung

Wird das Theaterstück am Sonntag hier in Lampertheim gespielt?

Lampertheim. "Wir sind total baff. Wir wussten nicht, dass es eine solche Veranstaltung ist." Esma Arslan von Can Gala Eventcenter wirkt am Telefon ziemlich fertig. Seit sie am Mittwoch erfahren hat, dass die Aufführung eines türkischsprachigen Theaterstücks mit dem Titel "Son Kale Türkiye - Letzte Festung Türkei" der Gruppe "Gözyasi Geceleri" mehr als umstritten ist, kommen die Vermieter nicht zur Ruhe. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das Stück nicht wie geplant am Sonntag, 19. Februar, in der Mannheimer Rheingoldhalle aufgeführt wird. Der Vermieter dort hatte sich über das Theater informiert und erklärt, dass er die Halle nicht an Verfassungsfeinde vermieten werde (wir berichteten gestern). Mit dem Veranstalter habe er den Vertrag aufgelöst. Der hat daraufhin das Eventcenter in der Lampertheimer Otto-Hahn-Straße angemietet und die Aufführung dorthin verlegt.

Für Aufregung sorgt, dass das Stück angeblich rechtsextremistische und rassistische Inhalte transportiert. In der Handlung geht es um den Putschversuch in der Türkei im vergangenen Sommer. Hinter dem Stück soll die National-Bewegung "Graue Wölfe" stecken. Das Theater wurde bereits in mehreren deutschen Städten aufgeführt. Die Stadt Erlensee bei Hanau (Hessen) hat als erste Kommune die Aufführung, die für den heutigen Freitag in einer städtischen Halle geplant war, unterbunden. Sie konnte dafür formale Gründe aus dem Mietvertrag geltend machen.

Bei Auftritten in privaten Räumlichkeiten wie dem Can Gala Eventcenter haben Städte und Gemeinden es schwerer, eine Absage zu begründen. "Wenn die Stadt das ordnungsbehördlich verbieten will, ist das ein schwerer Eingriff ins Privatrecht, der gut begründet sein muss", erklärt Ralf Müller von der Lampertheimer Stadtverwaltung. Die Stadt hatte die Vermieter auf die problematischen Inhalte aufmerksam gemacht, nachdem sie davon erfahren hatte. Die Verwaltung habe sich zudem umgehend mit dem Staatsschutz der Polizei, dem Verfassungsschutz, dem Migrationsbeauftragten in Hessen und der örtlichen Polizei in Verbindung gesetzt. "Hier warten wir noch auf Rückmeldung", sagt Müller im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen".

"Wir wollen von dem Vertrag zurücktreten und haben dazu auch ein mündliches Einverständnis unseres Vertragspartners", sagt Arslan gestern Nachmittag gegenüber dieser Zeitung. Jetzt warte sie auf die schriftliche Bestätigung. Dann wäre die Aufführung gestrichen und die Aufregung könnte sich in Luft auflösen - zumindest in Lampertheim. Ob das so kommt, konnte gestern Nachmittag niemand sagen. Zumal die Gruppierung "Antifa Rheinpfalz" in den sozialen Netzwerken zu einer Protestaktion am Sonntagnachmittag in der Otto-Hahn-Straße aufgerufen hat. Die Antifa-Gruppe habe eine Demo mit 20 Leuten angemeldet, erklärt Müller. "Da besteht dann immer die Gefahr, dass noch andere dazukommen", erklärt Müller die Unwägbarkeiten der Situation.