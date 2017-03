Wie aus Fremden Freunde werden können

Lampertheim. So unterschiedlich, wie Menschen sind, können auch die Tandems sein: Das Projekt "Start with a Friend - aus Fremden können Freunde werden" will Tandempartner zueinander bringen. Da können sich zwei Frauen miteinander treffen und zusammen stricken oder ins Museum gehen und vor allem reden. Denn "Start with a Friend" setzt darauf, dass Flüchtlinge nicht nur in Sprachkursen Deutsch beigebracht wird, sondern dass sie ihre Sprache im täglichen Leben, im Miteinander anwenden können. Am Donnerstagabend informiert die Organisation in Lampertheim über ihre Aktivitäten.

Hier gibt es bereits zwei sogenannte Fellows, die für die Organisation "Teach first" Sprachkurse betreuen. Diese sind auf die Idee gekommen, die Sprachtandems auch in Lampertheim zu etablieren. Kristóf Gnändinger und Benedikt Rhiel arbeiten hier im Auftrag von "Teach first" und werden finanziert von der Stadt und der Kirchengemeinde St. Andreas. Sie unterrichten vor allem Flüchtlinge, die kein Anrecht auf einen Integrationskurs oder darin noch keinen Platz gefunden haben.

Lampertheim ist die erste kleinere Stadt, bei der das Tandemprojekt Fuß fassen soll, also keine Großstadt, keine Studentenstadt. Das örtliche Leitungsteam hat dennoch Hoffnung, dass es genügend "Locals" - also Lampertheimer - geben wird, die sich regelmäßig mit einem geflüchteten Menschen treffen und gemeinsam Zeit verbringen wollen. Das geht auch immer mittwochnachmittags im Begegnungs-Café. "Wir machen ein niedrigschwelliges Angebot", findet Benedikt Rhiel. Es gehe auch um einen Austausch "auf Augenhöhe" - viele Flüchtlinge hätten ihrem Gesprächspartner und dem Aufnahmeland auch etwas zu geben, könnten über ihre Kultur erzählen. "Ein Freund von mir will jemanden, der ihm seine Sprache beibringt", sagt Miriam Günther, die zum Leitungsteam gehört. Sie ist in Hüttenfeld in einem Sprachkurs für Analphabeten.

„Start with a friend“ Am Donnerstag, 23. März, findet um 19 Uhr ein Infoabend zum Tandempartnerprojekt "Start with a Friend - aus Fremden können Freunde werden" statt im Alten Rathaus, Römerstraße 104, statt. Für "Start with a Friend" gibt es ein Spendenkonto. Kontoinhaber: Katholisches Pfarramt St. Andreas, die IBAN ist DE71 5535 0010 0003 1120 68, Verwendungszweck: "Start with a Friend" (für Spendenquittung Namen und die Anschrift mit in den Verwendungszweck aufnehmen). Infos auch per E-Mail an lampertheim@start-with-a-friend.de. bur

Die Tandems können aus Einzelpersonen oder aus Familien bestehen, es können sich auch mehrere Deutsche um einen Flüchtling gemeinsam kümmern. "'Start with a Friend' sieht sich nicht als Konkurrenz zu den bestehenden Angeboten in der Flüchtlingsarbeit", betont Benedikt Rhiel. Es gebe sehr viele engagierte Menschen in Lampertheim, aber auch noch Potenzial für Freiwillige, die sich auf eine überschaubare Zeit engagieren wollen.

Erstmal gehe ein Tandem über ein halbes Jahr und bestehe aus wöchentlichen Treffen über ein oder zwei Stunden. Das Leitungsteam stehe beratend zur Seite und organisiere gemeinsame übergreifende Aktivitäten wie Ausflüge oder einen Stammtisch. Die "Locals" werden nach ihrem Alter, Hobby, Beruf, Interessen gefragt und nach ihren zeitlichen Kapazitäten. Dann wird "gematcht", also ein passendes Gegenstück unter den Geflüchteten gesucht. Für diese Zielgruppe gibt es Infoveranstaltungen. In dem Leitungsteam hat Samra Hafeez aus Pakistan die Funktion, die interkulturelle Brücke zu den Flüchtlingen zu schlagen. David Anacker ist im Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt.

Pfarrer Patrick Fleckenstein freut sich über die gute Kooperation der Stadt mit der Gemeinde und das soziale Projekt, das daraus entsteht. Das Bistum übernehme den Löwenanteil des "Fellows", der von der katholischen Kirche finanziert wird. Gern stellt er das Treuhandkonto der Gemeinde für die Einwerbung von Spenden zur Verfügung. Er hofft, dass sich das Tandemprojekt langfristig etabliert, zum Selbstläufer wird. "Wenn junge Erwachsene das selbst auf die Beine stellen, kann man das nur unterstützen", sagt er.