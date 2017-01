Wild wie im Western

Lampertheim. Lustig verkleidet und bunt geschminkt wollen die Narren vom Altrhein ihren Kindermaskenball am Samstag, 25. Februar, ab 14.11 Uhr, in der Wassersporthalle an der Saarstraße feiern. Aus den Reihen des veranstalteten Carnevals-Gremium Blau-Weiß des Wassersportvereins (WSV) kommt Nadine Selzer. Sie wird die Fastnachtsparty leiten und bringt schon jahrelange Erfahrung mit ein. Sie weiß, wie man kleine Karnevalisten bei Laune hält. Nämlich mit Spielen, Musik, Tänzen und Naschwerk. Viele lustige Spielideen hat Selzer schon gesammelt.

Passend zum Motto "Beim WSV ist heute Westernschau" führt Selzer als Cowboy durchs Programm. Überhaupt wird sich das Thema durchs ganze Programm ziehen. Michael Rehm liefert die Musik für den Nachmittag. Mit bekannten Mitmach- und Stimmungsliedern wird der DJ für Spaß sorgen. Wenn die Karnevalslieder ertönen, werde es wohl keinen Mini-Karnevalisten auf den Stühlen halten, ist sich Selzer sicher. Denn wenn Feiern angesagt ist, wollen auch die kleinen Fastnachter mitmischen. Für die gibt es auch noch eine Bühnendarbietung: Die Party Dancer werden mit ihrem neuen Showtanz erfreuen. Damit die Kinderparty bestens gelingt, helfen Elferratsmitglieder, die sich auch um den Imbiss kümmern. roi