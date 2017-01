Lampertheim. Erst geschah der Mord an einer Studentin in Freiburg durch einen afghanischen Flüchtling, dann ereignete sich der Terroranschlag in Berlin. Diese Ereignisse berühren offenbar auch die hier lebenden Flüchtlinge. Sie befürchten etwa eine Stigmatisierung.

Mohamed Mohensi ist Flüchtling aus dem Irak und Schüler an der Lampertheimer Alfred-Delp-Schule. Man müsse selbst ein Zeichen gegen den Terror setzen und Solidarität mit den Opfern zeigen, so Mohensi und animierte seine Mitschüler zu einer Protestaktion im Schulhof. Mit Hilfe der Lehrer wurden Plakate gefertigt, die Themen diskutiert und Losungen erarbeitet.

Im Schulhof hatte man Kerzen in Herzform aufgestellt und sich mit den Plakaten davor versammelt. "Wir sind alle Brüder und Schwestern", konnte man lesen. Ein anderes Plakat zeigte, wie eine Taube aus einem Käfig fliegt: Sinnbild für die Sehnsucht nach Freiheit und Frieden. Toleranz der Religionsgemeinschaften oder die Ablehnung aller kriegerischen Handlungen waren weitere Themen, die von den Schüler versinnbildlicht wurden.

Edeltraut Schiertz, Lehrerin in einer der "InteA"-Klassen, erläuterte im Gespräch die Hintergründe der Aktion. "InteA" steht als Abkürzung für Integration und Abschluss und ist ein Projekt des Kultusministeriums, um junge Flüchtlingen zu integrieren. Dabei steht die Sprache im Vordergrund, aber auch auf ein Diplom oder Hauptschulabschluss wird hingearbeitet. Das Nahebringen der Kultur des Gastlandes, des geschichtlichen oder religiösen Hintergrunds der Feiertage oder des Frauenbildes sind weitere Schwerpunktthemen. "Natürlich ist es für vor allem für die jungen Männer schwer, plötzlich zu erfahren, dass Frauen in unserer Kultur gleichberechtigt im öffentlichen Leben stehen", sagte Edeltraut Schiertz.

Höflicher Umgang

Vor der Klasse stünden überwiegend Frauen, denen sich die Schüler unterordnen müssten. Eine Tatsache, die Männer aus anderen Kulturkreisen erst vergegenwärtigen müssten. Gleichzeitig lobte Schiertz den höflichen Umgang miteinander. Den Lehrerinnen werde durchaus Achtung entgegengebracht. Eine Erfahrung, die Pädagogen bei Heranwachsenden inzwischen allgemein vermissten.

Vier Integrationsklassen mit je 25 Schülern gibt es an der Schule, wobei eine Klasse vor zwei Jahren begann und drei Klassen neu gestartet sind. Praktika oder Ausbildungsangebote werden von der Schule vermittelt, wobei auch der Besuch bei potenziellen Firmen dazu gehört.