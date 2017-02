Wo der Kardinal durchs Programm führt

Lampertheim. Der närrischen Kaffeetafel mit Berlinern und Getränken folgte am Dienstag in der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule ein unterhaltsames buntes Karneval-Programm. Durch den kurzweiligen Nachmittag führte Heinz-Dieter Schäfer als Kardinal mit flotten Sprüchen, der die Narrenschar in den "heiligen Hallen" willkommen hieß. Er bedauerte zugleich, dass in der Alten Schule wenig Platz sei und deshalb schnell alle Plätze besetzt waren.

"Tobt euch heute mal a bissel aus", empfahl Schäfer den Feiernden und sogleich griff Alleinunterhalter Horst Hermann in die Tasten seines Keyboards und kitzelte jede Menge Stimmungs- und Faschingslieder heraus. Mit "Am Rosenmontag bin ich geboren" machte er den Auftakt zur Schunkelrunde und spätestens beim "Münchner Hofbräuhaus" gingen die Bewegungen der Narren in ein Fitnesstraining über.

"Jetzt wird es himmlisch", verkündete Schäfer, als das Helferteam der Begegnungsstätte, die sogenannten Blauen Engel, einen Sketch aufführte. Das Thema: der Alltag im Altenwohnheim. Weil in dem Spiel wegen Sparmaßnahmen nur wenig Pflegepersonal zur Verfügung steht, mussten gute Ideen her. Die hatte Monika Krings als Altenpflegerin "Tolle Lola": Vor dem Zubettgehen werden die Heimbewohner nebeneinander aufgereiht und alle mit einem Waschlappen gewaschen, die Zähne mit Sprühsahne und Klobürste wie am Fließband geputzt und das Toilettenpapier gut eingeteilt. Die humorvollen Szenen trieben den Zuschauern Lachtränen in die Augen.

Sozialarbeiterin Stephanie Rapp kam diese Senioreneinrichtung nicht geheuer vor. Nein, in so einem Altenwohnheim wolle sie später einmal nicht einchecken! In ihrer Bütt nahm sie sich vor, doch besser auf einem Kreuzfahrtschiff anzuheuern. Johanna Fetsch eroberte das Rednerpult und witzelte in italienischer Slangsprache: "Ich in Deutschland, Mama mia, arbeiten in einer Pizzeria."

Rot-Weiße Narren zu Gast

Bevor später Stimmungskanone Margit Selb, Ehrenpräsidentin des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW), in die Bütt stieg und die Narren zum Lachen brachte, erfreute die Minigarde unter der Leitung von Rita Irrgang und Manuela Gottselig mit ihrem Gardetanz. Dann erstrahlte hoheitlicher Glanz: Stadtprinzessin Christiane II. und ihr Gefolge wurden mit einem anerkennenden Raunen empfangen. Die närrische Majestät grüßte mit dreifach kräftigem "Helau". Sitzungspräsident Markus Gutschalk überreichte Krings den Jahresorden des CCRW. roi