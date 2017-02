„Wollen auf Bürger zugehen“

Lampertheim. Vor der nächsten Bundestagswahl am 24. September will die Lampertheimer SPD "Farbe bekennen". Unter diesem Slogan verstehen die Sozialdemokraten nicht die üblichen programmatischen Positionen. Ihnen geht es diesmal um mehr: um die Verteidigung der Demokratie.

"Gesellschaftliche Fliehkräfte" sind nach Auffassung von SPD-Fraktionschef Marius Schmidt am Werk. Diese trieben vor allem populistische Haltungen nach oben. Die SPD wolle für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft werben, sagt Schmidt beim Pressegespräch. Hierfür sei die SPD seit jeher die "erste Adresse".

Verstärkt Präsenz zeigen

Allein auf den "Schulz-Effekt" - den Aufwind als Folge der Kanzlerkandidatur des bisherigen SPD-Europapolitikers Martin Schulz - wollen sich Lampertheims Sozialdemokraten dabei nicht verlassen. Sie wollen stattdessen verstärkt Präsenz zeigen, auf die Bürger zugehen und sie am politischen Meinungsbildungsprozess beteiligen. Dies aber nicht auf dem herkömmlichen Weg des Einstiegs in die Partei.

Alternativ plant die SPD Beteiligungsforen zu relevanten kommunalen Themen, an denen sich inter-essierte Bürger beteiligen können. Ein erstes dieser Foren findet am 8. Mai statt: an einem Tag, an dem üblicherweise die SPD-Fraktion hinter verschlossenen Türen zu ihrer wöchentlichen Beratung zusammentreffen würde.

Doch an diesem Abend soll es um die Themen Straßenverkehr, sozialer Zusammenhalt und Kinderbetreuung in Lampertheim gehen. Interessierte Bürger sind eingeladen, über diese Themen zu diskutieren und hierdurch Einfluss auf die politischen Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse zu nehmen. "Unsere Stadt für morgen": An entsprechenden Konzepten hierfür sollen möglichst viele Bürger mitarbeiten können, indem sie ihre Ideen einbringen.

"Raus dem Formulismus", gibt Fraktionsvorsitzender Schmidt die Devise aus. Stattdessen wollten die Sozialdemokraten der Entwicklung Rechnung tragen, dass immer weniger Menschen bereit seien, sich in einer Partei zu engagieren. Gleichwohl bietet eine politische Partei auch für Lampertheims Sozialdemokraten natürlich eine unverzichtbare Basis, um an entscheidenden gesellschaftlichen Prozessen partizipieren zu können.

Deshalb sind die Ambitionen in der kommunalen SPD ungebrochen, weitere Mitstreiter zu gewinnen. Hatte die vor vier Jahren gestartete Aktion "12 plus 12" für erhebliche Mitgliederzuwächse in Partei und Jugendorganisation gesorgt - immerhin sitzen im aktuellen Stadtparlament nun drei Fraktionsmitglieder der Jusos -, so wollen die Sozialdemokraten mit ihrer Aktion "Herz Ass" in den sieben Monaten vor der Bundestagswahl mindestens sieben neue "Herz Asse" auf der Hand halten.

Sieben Veranstaltungen geplant

Dazu planen sie sieben Veranstaltungen, in denen sie "Farbe bekennen" wollen: Neben der traditionellen Märzfeier am 18. März sind das unter anderem auch ein Bouleturnier im Mai, ein Basketballturnier der Jusos im Juni und ein Sommerfest im August. Auch will sich die SPD im Juli wieder auf eine Sommertour begeben.

"Wir wollen auf die Lampertheimer zugehen", kündigt Marius Schmidt an, "und zeigen, wofür wir stehen". Mit der SPD soll die "Stadt von morgen" deutlichere Konturen bekommen. urs