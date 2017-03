Zerstörer ärgern die Naturschützer

Gerd Will vom Lampertheimer NABU ist mächtig sauer über den Scherbenhaufen: Zuletzt haben Unbekannte ein großes Schau-Aquarium zertrümmert.

Lampertheim. Vom Wald her ist das Trommeln eines Spechtes zu hören. Auf dem Gebiet der ehemaligen Sandgrube Feuerstein zwitschern Kohlmeisen, die fröhlich von Ast zu Ast fliegen, und am Wasser schnattern Stockenten laut. "Die Tiere suchen Partner", erklärt der Vogelexperte der Lampertheimer Naturschutzgruppe, Gerd Will. Doch die Idylle trügt.

Dank der NABU-Gruppe hat sich die Grube Feuerstein zu einem schützenswerten Lebensraum entwickelt. Sie ist zu einem Rückzugsgebiet für bedrohte Tiere geworden. Außerdem wachsen hier seltene Pflanzen. Aber Gerd Will und die aktiven Mitarbeiter des NABU Lampertheim sind wieder einmal entrüstet: Wiederholt haben Unbekannte in der Grube Feuerstein ihre Zerstörungswut ausgetobt.

Die Spargelstädter pflegen und schützen ehrenamtlich die Landschaft und Tierwelt vor der Haustür - und das fällt dann dem Vandalismus zum Opfer. Die bewusste Zerstörung ist nicht nur ärgerlich, sie kostet auch Geld.

Zum Tag der offenen Tür der ehemaligen Sandgrube Feuerstein werden stets Schau-Aquarien aufgestellt, um den Besuchern verschiedene Amphibien zu zeigen. Ein großes, 200 Liter fassendes Becken, das auf dem Areal der Naturschützer stand, wurde nun zerschlagen. "Und das mit großer Wucht, denn die Glasscheiben sind dick", erklärt Gerd Will. "Im letzten Jahr wurden sogar drei Aquarien gestohlen", ergänzt der Naturschützer.

Die Sandgrube ist zwei Meter hoch umzäunt. Die Vandalen müssten also über den Zaun geklettert sein, vermutet Will. Er erklärt, dass die Amphibien aus ihrem Winterschlaf erwachen und aus dem Wald über den Weg zum Wasser der Grube wandern, um dort zu laichen. Auch seltene Arten seien dabei. Die würden immer wieder gestört.