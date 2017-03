Zimmermann mit Topergebnis

Verkehr

Frankfurt. Mit einem Milliardenaufwand will die Deutsche Bahn AG in den kommenden Jahren ihr Schienennetz in Hessen auf Vordermann bringen. Geplant ist die Erneuerung von 81 Brücken, 680 Kilometer Gleisen und mehr als 520 Weichen, wie die Verantwortlichen gestern in Frankfurt bekanntgaben. Auch… [mehr]