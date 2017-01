Zufriedenheit der Bevölkerung im Blick

Die Entwicklungen werden in diesem Jahr auch nicht an einer Stadt wie Lampertheim vorüber gehen. Wichtige Weichenstellungen stehen bevor. © Nix

Lampertheim. Stadtumbau ist ein großes Wort. Mit ihm verbinden sich durchaus große Ziele; doch diese sind - im Unterschied zu Visionen oder gar Utopien - mit konkreten Schritten erreichbar. Bürgermeister Gottfried Störmer jedenfalls hat das Projekt zu einem der Hauptziele seiner Amtszeit erklärt. In diesem Jahr will der Verwaltungschef eine bedeutende Etappe auf diesem Weg zurücklegen.

Mit der Verstärkung der Verwaltung durch einen neuen Mitarbeiter will Störmer ein integriertes Entwicklungskonzept erarbeiten lassen, das als Grundlage für den Stadtumbau dienen soll. Der neue Mitarbeiter - er wird dem Bau-Fachbereich zugeordnet - ist auch schon gefunden: Er stammt aus Nordrhein-Westfalen und hat dort bereits ein vergleichbares Projekt realisiert. "Er bringt Erfahrung und Wissen mit", sagt Störmer im Gespräch. "Das zeigt auch, wie wichtig uns dieses Thema ist", meint der Bürgermeister mit Blick auf die Erweiterung des Stellenplans zum Januar.

Von hoher Bedeutung ist Störmer auch die Einbeziehung der Bevölkerung in die Entwicklung, die sich zunächst in drei ausgesuchten Quartieren vollziehen soll: Zwischen Domgasse und Emilienstraße, im Bereich Sedan- und Wilhelmstraße sowie im Unterdorf südlich der Römerstraße sollen freie Flächen bebaut werden. Innenstadtverdichtung vor der Ausweisung neuer Baugebiete auf der grünen Wiese, lautet die Devise. Denn die wirtschaftliche Situation der Lampertheimer Landwirte, die seit Jahren um ihre Flächen bangen, kann den Verantwortlichen im Rathaus nicht egal sein.

Vor allem möchte Störmer die Bewohner in den drei genannten Innenstadtbereichen an den Planungen partizipieren lassen. In die Gespräche sollen in erster Linie die Grundstückseigentümer einbezogen werden. In der politischen Debatte des vergangenen Jahres ging es dabei zunächst um das Gelände zwischen Domgasse und Emilienstraße.

Hier haben sich die Koalitionäre auf einen Investorenwettbewerb verständigt, von dem innovative Ideen für eine Nutzung dieses Quartiers erwartet werden.

Bürgermeister Störmer denkt hierbei nicht nur an eine gehobene Wohnqualität, sondern auch an Einkaufsmöglichkeiten oder eine Kulturstätte. Vor einer konkreten Planung sei indes das Chancen- und Risikopotenzial einer solchen innerstädtischen Infrastruktur zu bewerten.

Dem sozialen Frieden zuliebe

"Sehr zügig" soll nach Störmers Vorstellungen die Förderung des sozialen Wohnungsbaus vorangetrieben werden. Der Bedarf an preisgünstigem Mietraum ist in Lampertheim auf über 200 Wohnungen angewachsen. Geeignete Grundstücke liegen an der Sophie-Scholl-Straße, der Ringstraße und im sogenannten Gleisdreieck. Warum eine Stadt die Finanzierungslücken stopfen sollte, die Land und Bund hinterlassen haben, liegt für Störmer auf der Hand. Dies sei nicht nur eine humanitäre Verpflichtung, sondern auch als Beitrag zum sozialen Frieden zu verstehen. Und: Eine höhere Zufriedenheit in der Bevölkerung erhöht die Aufenthaltsqualität.

Um auswärtigen Besucher vor Augen zu führen, warum sich ein Aufenthalt in der Spargelstadt lohnen könnte und um Gewerbetreibenden wie jungen Familien das Übersiedeln nach Lampertheim schmackhaft zu machen, soll die Neustrukturierung des Stadtmarketings Gestalt annehmen. Zur Jahresmitte rechnet Störmer mit einem debattenreifen Konzept für eine künftige Organisationsform des Stadtmarketings.

Den Tourismus will Störmer zunächst mit einer effizienten Beschilderung ankurbeln, die an Rad- und Wanderwegen Hinweise auf gastronomische und kulturelle Angebote in der Innenstadt liefert. Die Riedkommunen beraten zur Zeit über eine gemeinsame Fahrrad-App. Zugleich hat der Verwaltungschef seine Fühler ausgestreckt, um den Radweg vom Küblinger Damm in Richtung Mannheim von der Chemiestraße auf eine attraktivere Altrheinroute zu verlegen.

Kaum Eingriffsmöglichkeiten sieht Störmer hingegen bei der Frage, wie der Lückenschluss der Ostumgehung realisiert werden könnte. Doch andere Abschnitte wie die Wormser Straße leiden in zunehmendem Maße unter der Verkehrsbelastung; hier hofft der Bürgermeister, die Landesministerien für ein Engagement sensibilisieren zu können. Dass Lampertheim das letzte Teilstück selbst bauen könnte, hält Störmer für abwegig.

Offene Fragen am Bahnhof

Geringe Handlungspotenziale sieht er auch bei der künftigen Nutzung des Bahnhofsgebäudes - Störmer würde hier gerne eine Mobilitätszentrale einrichten - sowie bei der Bebauung des Bahnhofsgeländes entlang der Eugen-Schreiber-Straße. Zugleich geht Störmer davon aus, dass das Interesse des Investors, der dort Wohnhäuser errichten will, noch nicht erlahmt ist.

Eine Klärung will der Rathauschef hingegen mit dem Büro herbeiführen, das mit der Erstellung eines Parkraumkonzepts für die Innenstadt beauftragt worden war. Bis heute liegen keine Ergebnisse auf dem Tisch. Eine Auflösung des Vertragsverhältnisses scheint aus heutiger Sicht wahrscheinlich.