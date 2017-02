Zum Abschluss freuen sich alle über die Zertifikate

Lampertheim. Wie man seinen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen leisten kann, hat der TV Lampertheim einmal mehr beispielhaft bewiesen. Seit 2015 sind Asylsuchende Mitglieder in dem Sportverein, vorwiegend in der Fußballabteilung. Je nach Alter sind sie in verschiedenen Mannschaften aktiv, wo sie mit Taktik, Spielbetrieb und Vereinsleben vertraut gemacht werden, wie Trainer Christian Schmitt jetzt im Pressegespräch erläuterte. Unterstützt wird er von Tobias und Jonas Hofmann sowie Luca Rosenberg.

Der Hessische Fußballverband hat das Projekt "Vereine und Flüchtlinge - gemeinsam für die Zukunft des Fußballs" angestoßen, das über den reinen Spielbetrieb hinaus geht. Daran haben sich 16 Flüchtlinge im Alter von 16 bis 40 Jahren beteiligt und seit Anfang Januar zusätzliche Trainingsstunden als eine Art Weiterbildung absolviert

Das Projekt ist in 32 Lerneinheiten unterteilt und findet an acht Abenden statt, in denen die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in den organisierten Vereinssport erhalten. Die Fortbildung wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Zur Belohnung für den erfolgreichen Abschluss wird ein Zertifikat verliehen. Dies haben die Teilnehmer vom TVL am Mittwochabend erhalten. Im Zimmer des Vereinsvorstands drängten sich die Flüchtlinge, die vorwiegend aus Eritrea stammen, sowie Betreuer und politisch Verantwortliche. So war der Flüchtlingsbeauftragte Kurt Stass ebenso anwesend wie Marius Schmidt als Sportcoach.

TVL-Vorsitzender Frank Schall begrüßte die Gäste und dankte für die Unterstützung. Er wäre froh, wenn das so bliebe, meinte er abschließend. Auch die Betreuer des Lehrgangs vom Hessischen Fußballverband Yaha Budarham und Stefan Ebert zeigten sich beeindruckt von dem Eifer und der Zuverlässigkeit, mit denen die Teilnehmer das Kursprogramm bewältigt hätten. Unterrichtet wurde übrigens in Deutsch, wie Budarham erläuterte. Das habe gut geklappt, weil alle gleichzeitig Teilnehmer Deutschkurse besuchen.

Die Teilnehmer ihrerseits zeigten sich hocherfreut und nicht ohne Stolz. Jürgen Hofmann vom Sportausschuss überreichte zusätzlich jedem eine Wollmütze und Handschuhe mit den Worten: "Damit sie die ungewohnten Minusgrade besser überstehen."