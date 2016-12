„Zum Wohl auf unser schönes Leben!“

Veronika und Werner Maul mit Bürgermeister Gottfried Störmer. © roi

Lampertheim. Mir hat damals alles an ihm gefallen und er gefällt mir auch heute noch", sagte Veronika Maul über ihren Ehemann Werner. Das Ehepaar feierte gestern ein seltenes Jubiläum: die Eiserne Hochzeit. 65 Jahre haben sie miteinander verbracht, und deshalb "bin ich unwahrscheinlich glücklich", betonte die 88-jährige Jubilarin. Sie ist noch rüstig und geht jeden Tag spazieren.

Ehemann Werner ist ebenfalls 88 Jahre alt und in seiner Mobilität etwas eingeschränkt. Darum kann er keine größeren Ausflüge mehr unternehmen. Die Jubilarin ist als Veronika Storzer in der Slowakei geboren und aufgewachsen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ihre Familie aus ihrer Heimat vertrieben. Die junge Frau kam 1947 nach Mannheim-Sandhofen. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann kennen: "Beim Tanzen in einer Gaststätte, die ein Treff für junge Leute war." In Sandhofen wurde auch geheiratet. Drei Söhne kamen zur Welt und heute zählen noch sechs Enkelkinder zur Familie.

Flucht nach Sandhofen

Veronika Maul arbeitete im Rechenzentrum des Strebelwerkes und nach Jahren bei einem Juwelier in Mannheim. Werner Maul ist geborener Leipziger. In der Messestadt begann er seine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur, die er später in Mannheim absolvierte. Er wurde in den Zweiten Weltkrieg eingezogen und kam in Kriegsgefangenschaft. Zurück in Leipzig machte er sich mit einigen Schulkameraden auf die Flucht. Sie passierten die grüne Grenze und ließen sich in Mannheim-Sandhofen nieder.

In jüngeren Jahren hat Veronika Maul viele Handarbeiten gemacht und Werner Mauls Leidenschaft war das Teppichknüpfen. Etliche seiner Werke zieren die Wände ihrer Wohnung. In diese seniorengerechte Wohnung in der Martin-Luther-Straße ist das Ehepaar vor sieben Jahren gezogen. "Wir machen alles zusammen, ob wir auf Feste oder zum Einkaufen gehen", betonte Veronika Maul. Sie nahm ihr Glas Sekt in die Hand und sprach: "Zum Wohl auf unser schönes Leben!" roi