„Zur Not können Sie den essen“

Lampertheim. Bei manchen hat er seinen Platz im Wohnzimmer schon gefunden, bei anderen liegt er noch eingenetzt auf dem Balkon. Spätestens am 24. Dezember aber werden alle Weihnachtsbäume geschmückt und hell erleuchtet sein - wenngleich auf unterschiedliche Art und Weise. Und ganz unterschiedlich sind auch die Tannenbäume, die man in der Region erwerben kann - genauso wie die Prioritäten, die die Lampertheimer beim Kauf setzen.

"Ich habe schon immer einen Weihnachtsbaum aufgestellt", erzählt Christian Schmidt (Foto), "den kaufe ich jedes Jahr eine Woche vor Heiligabend. Und zwar direkt beim Lampertheimer Forst." Der 35-Jährige und seine Familie legen Wert auf einen regionalen Anbau der Bäume. "Und wir möchten keine Pestizide in den Nadeln", betont Schmidt. Das kann ihm Thomas Löscher, der noch bis zum 23. Dezember Weihnachtsbäume auf dem Gelände des Lampertheimer Forstamtes verkauft, garantieren. "Das einzige, was bei uns nicht bio ist, ist der Kunstdünger", sagt der Forstingenieur auf Anfrage unserer Zeitung. "Notfalls können Sie die Bäume auch essen!"

Ein Teil seines Bestandes stammt aus Kulturen in Lampertheim und Worms. Weil das aber nicht ausreiche, kauft Löscher noch Bäume aus Wiesbaden und dem Sauerland zu - von Händlern seines Vertrauens. "In Lampertheim haben wir zu wenig Niederschlag, um richtig dichte Nordmanntannen produzieren zu können", erklärt der Fachmann. Hingegen seien der Boden und das Klima im Sauerland dafür optimal.

"Die meisten Weihnachtsbäume stammen leider aus Kulturen, die durch den massiven Einsatz von Düngern und Pestiziden Boden, Grundwasser und Lebewesen belasten", kritisiert Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des Naturschutzbundes (NABU) Hessen. Der NABU empfiehlt deshalb den Kauf von Fichten, Kiefern oder Tannen aus Durchforstung oder aus Weihnachtsbaum-Kulturen, die nach ökologischen Kriterien bewirtschaftet werden.

Ohne Gift sollte er sein

Dabei sollte man darauf achten, dass die Bäume mit dem FSC-Siegel oder den Labeln der ökologisch arbeitenden Anbauverbände Bioland oder Naturland gekennzeichnet sind. Das garantiere, dass Flächen für Weihnachtsbaum-Kulturen nicht mit Herbiziden kahlgespritzt, sondern mechanisch von Gestrüpp und anderen Pflanzen befreit werden. Auch später werden im Ökoanbau sogenannte Konkurrenzpflanzen nicht durch Pestizide kleingehalten.

"Vor allem einen Baum ohne Gift", wünscht sich auch Gerlinde Hellmuth, 71 Jahre, aus Lampertheim. "Ich will ja nicht meine Familie und Freunde einer Gefahr aussetzen. Meine Enkelkinder kommen an den Weihnachtsfeiertagen, und es soll schließlich ein schönes Fest werden", sagt die Seniorin

Der Haken an der Sache: Das Angebot an Bio-Weihnachtsbäumen ist bislang gering. In Hessen friste der ökologische Weihnachtsbaumanbau ein Schattendasein, so Eppler. Wer doch ein Bio-Bäumchen ausfindig macht, sollte darauf achten, nicht zu lange Transportwege zurückzulegen. "Die Umweltbilanz eines unbehandelten Weihnachtsbaums, den man extra mit dem Auto aus einem 20 Kilometer entfernten Wald holt, fällt deutlich negativ aus", erklärt Eppler.

Der Weihnachtsbaum, den Gottlieb Ohl gekauft hat, kommt sogar von noch weiter her, nämlich aus Hammelbach im Odenwald. Doch das hat seinen guten Grund, findet der neue Besitzer.

"Ich bin gebürtiger Hammelbacher und habe deshalb auch einen Weihnachtsbaum gekauft, der dort gewachsen ist." Hammelbacher Nordmanntannen wurden während des Adventmarktes des Lions-Clubs vor der Notkirche verkauft. Die Tatsache, dass es sich dabei um einen Sammeltransport gehandelt hat, dürfte die Ökobilanz zumindest etwas aufpolieren.

An die Umwelt denkt auch Ulrike Brehm. "Wir haben einen künstlichen Weihnachtsbaum. Der wirkt wie echt und ist leicht im Auf-und Abbau. Vor allem nadelt er nicht", hebt die 51-Jährige die Vorzüge dieser Variante hervor. Auch Helge Daub hat zu Hause kein echtes Grün: "Der Kunstbaum wird im Dezember aus dem Keller geholt und im Januar wieder dorthin zurückgebracht. Wir haben keinen Dreck und kein Gift", bilanziert der 56-Jährige.

Vor möglichen Gesundheitsschäden durch giftbehandelte Weihnachtsbäume warnt der NABU ausdrücklich und appelliert an die Weihnachtsbaum-Produzenten, stärker auf ökologische Kriterien zu achten.

Allerdings müsse auch der Verbraucher seine Ansprüche überdenken: "Den perfekt gerade und dicht gewachsenen, rundum schön grünen Weihnachtsbaum gibt es kaum ohne chemische Sonderbehandlung", so Eppler. Bei Thomas Löscher haben bislang nur wenige Kunden nach der Herkunft oder anderen ökologischen Kriterien der Tannenbäume gefragt. "Das ist nur ein sehr kleiner Prozentsatz", bedauert der Händler, der sich selbst für eine stärkere Vermarktung regionaler Produkte einsetzt.