Zurück ins Leben holen

Lampertheim. Auch im Gemeindepsychiatrischen Zentrum Bergstraße-Ried in Lampertheim wurde in diesen Tagen Weihnachten gefeiert.

Das Zentrum ist eine Einrichtung des Caritasverbands Darmstadt. Diese berät und unterstützt Menschen mit einer psychischen Erkrankung und Menschen in seelischen Nöten und deren Angehörige.

Ebenso ist an diese Einrichtung eine Tagestätte angegliedert, in der psychisch kranke Erwachsene die Möglichkeit haben, einen geregelten Tagesablauf zu erlernen sowie mit Beschäftigung und Arbeitsaufträgen und Beschäftigungen in unterschiedlichen Bereichen. Neben Tätigkeiten im hauswirtschaftlichen Bereich, einfachen Arbeitsaufträgen und einem kreativen Angebot sind auch Freizeitaktivitäten im Programm enthalten.

Soziale Teilhabe

Das Ziel ist es, die Menschen wieder zurück in das Leben in die Gemeinschaft und Gemeinde zu holen. Soziale Teilhabe ist das Schlagwort. Das Leben in der Gemeinschaft zu fördern und zu unterstützen, ist auch Sinn und Zweck der Spende von 500 Euro der Aurana-Charity, Lampertheim. Deren Vertreter überreichten den Scheck bei der Weihnachtsfeier an das Gemeindepsychiatrische Zentrum. Mit diesem Betrag will die Einrichtung ihre Besucher in der sozialen Teilhabe unterstützen.

Annette Wilke- Hanf, Dienststellenleiterin und Monika Horneff, stellvertretende Dienststellenleiterin, zeigten sich gemeinsam mit den Besuchern der Tagestätte und den Mitarbeitern dankbar über die finanzielle Unterstützung durch die Aurana-Charity. zg