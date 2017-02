Lampertheim. Beim nächsten Dauerfrost soll in Lampertheim wieder sicheres Eislaufen möglich sein. Die Stadtverwaltung habe die Zusage gegeben, dann eine künstliche Eisfläche zu schaffen oder vielmehr eine solche durch die Feuerwehr schaffen zu lassen. Das teilten jetzt die Jusos Ried mit, die eine entsprechende Anfrage in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses gestellt hatten. Die künstliche Eisfläche soll bei kalter Witterung nach Vorbild vieler anderer Städte in Deutschland auf einer ebenen Asphaltfläche entstehen. Damit würde sicheres Eislaufen, ohne die Gefahr einzubrechen, in Lampertheim ermöglicht werden, hoffen die Jusos. Nun müsse aber noch geprüft werden, ob der Bolzplatz in der Hagenstraße oder eine andere Fläche in Frage kommt, heißt es weiter. zg