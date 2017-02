Zusammengehörigkeit fördert Vereinstreue

Beim Tennis kommt es auf die richtige Schlägerhaltung an: Trainer Jörg Groß (2.v.l.) vom TC Rot-Weiss zeigt, wie's geht.

Lampertheim. "Junge Leute können doch mit Vereinen gar nichts mehr anfangen, die sitzen eh nur noch vorm Computer!" Diesen Satz hört man auch in Lampertheim immer wieder. Das Vereinswesen scheint vom Aussterben bedroht, wie ein Dinosaurier, der noch nicht gemerkt hat, dass seine Zeit längst abgelaufen ist. Doch stimmt diese Einschätzung wirklich? Die Antwort darauf ist ein klares "Jein".

Denn während in manchen Vereinen der Eintritt eines 60-Jährigen den Altersdurchschnitt der Mitglieder schon gewaltig nach unten drücken würde, können sich andere über mangelnde Resonanz von Kindern und Jugendlichen nicht beklagen. Hierzu bedarf es allerdings eines gewissen personellen und auch finanziellen Einsatzes.

Keine Überalterung

Auch wenn der Hype um Boris Becker und Steffi Graf, der einst ganze Menschenscharen zu den Sand- und Rasenplätzen trieb, schon lange vorbei ist, besteht beim Tennisclub Rot-Weiss Lampertheim keine Gefahr einer Überalterung. Denn Jugendarbeit werde hier, so Pressesprecher Robert Lenhardt, großgeschrieben. Schon vor über 20 Jahren begann eine Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, um für den weißen Sport zu werben.

Heute werde Kindern bereits ab einem Alter von drei Jahren in einer "Purzelgruppe" das Tennisspiel näher gebracht. Zu den Angeboten für den Nachwuchs gehörten unter anderem der eigene Spielplatz auf der Anlage, eine Ballwand, Tenniscamps in den Oster- und Sommerferien, Programme wie "Kinderland" für Sechs- bis Neunjährige, Kinder- und Jugendtraining mit Vielseitigkeitsausbildung, Förder- und Leistungstraining in kleinen Gruppen, Hallentraining, Mehrtagesausflüge inklusive Tennisspiel, Generationenturniere, bis zu den Clubmeisterschaften und Meisterschaftsspielen der Medenrunde. Den Schülern und Jugendlichen werde somit das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Sportliche Erfolge stellten sich auch dank der Zusammenarbeit mit der Tennisschule von Jörg Groß ein. Das gute Entgegenkommen und die intensive Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Jugendlichen steigere das Zusammengehörigkeitsgefühl und bilde den Grundstein für den Zusammenhalt und andauernde Vereinstreue, betont Lenhardt.

Acht junge Teams gemeldet

Die immensen Anstrengungen tragen Früchte. Unter den 416 Mitgliedern befinden sich 121 Schüler und Jugendliche bis 18 Jahre (66 Jungen und 55 Mädchen). Für die kommende Medenrunde wird mit acht Schüler- und Jugendmannschaften geplant. Auch finanziell kommt der Verein dem Nachwuchs entgegen. Die jährlichen Beitragssätze betragen für Jugendliche bis 18 Jahren 46 Euro, für Schüler, Auszubildende und Studenten über 18 Jahren sind 113 Euro zu leisten.

Das Ressort "Jugend" verfügt inzwischen über ein eigenes Budget, bestehend aus den kompletten Mitgliedsbeiträgen des Nachwuchses, einem festgelegten Prozentsatz von allen anderen Mitgliedsbeiträgen sowie den Spenden der IG Jugend. Unterstützt werden die aktiven Spieler durch Zuschüsse zum Sommer-/Wintertraining und dem Mannschaftstraining. Gesponsert werden auch Ausflüge zu Bundesligaspielen von Grün-Weiss Mannheim, zu einer Kartbahn oder zum Kletterwald.

Der TC Rot-Weiss hat bereits in seiner Satzung unter §2 Zweck des Vereins die "Förderung der sportlichen Jugendhilfe und Jugendpflege" festgeschrieben. Dies setze er, so Lenhardt erfreut, seit Jahren erfolgreich um.