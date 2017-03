Zwei Spiele, zwei Siege

HOFHEIM. . Die weibliche Handball-E-Jugend der HSG Ried befand sich gleich zweimal im Einsatz. Mit Biss und jeder Menge Ehrgeiz kämpfte sich die HSG Ried bei ihrem Auswärtsspiel in Heppenheim zu einem 14:11-Sieg.

Voll gepumpt mit Adrenalin ging es weiter zum TSV Pfungstadt. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste durch viele verpatzte Torchancen und jede Menge Ballverluste keinen guten Start, so dass der Gegner mit 7:5 in Führung ging. Nach der Pause bei offener Manndeckung über das ganze Feld steigerten sich die HSGler enorm, kämpften wie Löwinnen und waren nicht mehr zu halten. "Die Verteidigung war spitzenmäßig" freute sich Trainerin Ariane Jordan über die gute Defensivleistung. Die HSG Ried machte es dem TV Pfungstadt sehr schwer, ans Tor zu kommen. Durch tolle Pässe und ein gutes Zusammenspiel schafften die Gäste am Ende einen knappen 11:10-Erfolg, womit der vierte Platz in der Tabelle gehalten werden konnte.

In Pfungstadt spielten Johanna Singer (1 Tor), Fiona Heß, Anna Degen, Joy Siakam, Leonie Diesterweg, Florine Jordan, Marie Kreischer, Sarah Schaffert, Annika Müller (1), Allegra Saglimbene(2), Samira Bernschein (6), Ronja Schweizer (1). fh