Zwei Stimmen, zwei Gitarren

Lampertheim. Die Musiker-Initiative Lampertheim und cultur communal laden im Rahmen der Reihe "MusikkulturEXTRA im Alten Kino" für den heutigen Donnerstag, 20 Uhr, zum Konzert mit der "Dorfmugge" ein. Das "Power-Duo aus dem Odenwald", Matz Scheid und Stephan Ullmann, wollen es im Alten Kino zum wiederholten Mal krachen lassen.

Ullmann und Scheid sind mit ihrer "Dorfmugge" zu einem begehrten Live Act in der Region avanciert. Auch das Lampertheimer Publikum kam bereits in den Genuss, die beiden Vollblutmusiker im Alten Kino zu erleben. Während ihrer berüchtigten Show spielen sie ihre Lieblingssongs aus vier Jahrzehnten Rock- und Popgeschichte, und das nur auf zwei akustischen Gitarren. Voller Energie, humorvoll und stets nah beim Publikum gestalten sie ihre Auftritte.

Songs aus 50 Jahren

Man muss hin und wieder schon zweimal hinhören, um sich zu überzeugen, dass da wirklich nur zwei akustische Gitarren und zwei Stimmen im Einsatz sind. Auf unnachahmliche Weise und als hätten diese nie anders geklungen, präsentieren Ullmann/Scheid ihre Lieblingssongs aus über 50 Jahren Rockgeschichte, wobei sie auch vor komplexen Meisterwerken wie "I am the Walrus" (Beatles), "Personal Jesus" (Depeche Mode) oder "Space Oddity" (David Bowie) nicht zurückschrecken.

Der Name "Dorfmugge" verdankt sich der Tatsache, dass beide Musiker im gleichen Ort - in Großsachsen - zuhause sind. Obendrein verbindet Ullmann und Scheid das ausgeprägte Talent der Unterhaltung. Beide sind ausgezeichnete Sänger und beherrschen ihr Handwerk aus dem Effeff, was nicht verwundert, schaut man sich die musikalische Vita der beiden "Dorfmugger" mal etwas näher an.

Stephan Ullmann, ständig auf Achse quer durch Europa, ist immer wieder mit Stars der internationalen Pop- und Rockszene auf der Bühne zu erleben. Der andere, Matz Scheid, ist beruflich eher der sesshafte Typ und überwiegend auf Kleinkunstbühnen oder Folkclubs der Region anzutreffen. Doch wie so oft trügt dieser erste Blick. zg