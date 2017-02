ZwiBuR freut sich auf das Jahr 2018

Hüttenfeld. In der Jahreshauptversammlung des Hüttenfelder Theatervereins ZwiBuR ("Zwischen Bergstraße und Rhein") blickte Vorsitzender Jürgen Rudolph auf das erste Jahr seit der Vereinsgründung zurück. Nach über 20 Jahren hat sich die Theatergruppe ins Vereinsregister eintragen lassen. Doch außer einigen kleinen Schwierigkeiten - es mussten einige Punkte der Satzung nachgebessert werden - verlief das vergangene Jahr mehr oder weniger unspektakulär.

Rudolph ließ bei einer Bildershow die Aktivitäten des Jahres 2016 Revue passieren. Hier standen neben der Vereinsgründung und der damit verbundenen Eintragung ins Vereinsregister der Kabarettabend, die Kerwerede, die Auftritte der Kindertheatergruppe Minizwibs und die Theateraufführungen des Stückes "Ein Wald voller Bäume" von Bruno Ehret in der Weihnachtszeit ganz oben. Seit Oktober ist ZwiBuR auch Mitglied im Verband Hessischer Amateurtheater.

Der neue Vereins-Rechner Jochen Köcher musste sprichwörtlich bei Null anfangen, konnte aber schon im ersten Jahr durch Kabarett und Theateraufführungen Gewinne verbuchen. Der junge Verein steht solide da.

Die Spielleiterin der Minizwibs, Manuela Ehret, hatte im vorigen Jahr 14 Kinder in ihrer Kindertheatergruppe. Ihr zur Seite stand Alexandra Plenert. Im Sommer wurden das Stück "Error" und an Heiligabend das Krippenspiel "Raub der Weihnachtskasse" aufgeführt. Bei einem Probewochenende und beim Pizzaessen wird auch die Geselligkeit in der Gruppe groß geschrieben.

Positive Resonanz

Bruno Ehret, der Spielleiter der Erwachsenen, sprach von Schwierigkeiten, ein passendes Stück für die Gruppe zu finden. So hat Ehret die Vorlage einer englischen Familienkomödie für die Gruppe umgeschrieben. Die Resonanz beim Publikum war unterschiedlich, im Großen und Ganzen aber positiv. Begrüßenswert war auch, dass die Integration von jungen Theaterspielerinnen aus der Gruppe der Minizwibs weitergeht und somit in die Zukunft weist. Bruno Ehret zeigte sich vom Gesamtergebnis zufrieden.

Am 19. Mai ist ein Kabarett geplant und einen Tag später die Aufführung des Stückes "Kiss and go" der Kindertheatergruppe. An der Kerwe will man sich wieder mit einer Kerwerede einbringen und an Weihnachten wird es zu den gewohnten Terminen wieder zwei Aufführungen im Bürgerhaus geben. Ein Familientag ist für 17. September geplant. Das Ziel ist noch unklar.

Andreas Martin und Alexandra Plenert wurden zu neuen Kassenprüfern bestimmt. Ferner wurden kleinere Satzungsänderung von den Mitgliedern beschlossen, um dem Verein die Gemeinnützigkeit zu sichern.

Im kommenden Jahr wird es wieder ein Großereignis geben: ZwiBuR feiert am 9. Juni 2018 sein 25-jähriges Bestehen und wird dies mit einem Kabarettabend auf dem Bauernhof des Mitgliederehepaares Klaus und Heike Ehret begehen. ron