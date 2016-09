Im Krankenhaus kollabiert die Lunge

Hüttenfeld/Lampertheim. Einen Tag nach dem Lampertheimer Derby zwischen der SG Hüttenfeld und dem FC Olympia Lampertheim (Endstand 1:0 für Hüttenfeld) haben die beiden Fußball-C-Ligisten vorsichtig Entwarnung gegeben, was ihre schwer verletzten Spieler angeht.

"Fabio Antona hat eine schwere Gehirnerschütterung und eine Prellung am Unterarm erlitten. Er liegt vorerst zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus", erklärte SGH-Trainer Marco Falkenstein, der aber Lebensgefahr beim Mittelfeldmann ausschließen konnte. Antona war beim Derby am Sonntag mit Olympia-Torwart Tobias Schneider zusammengeprallt und nach dem Spiel in der Kabine der Hüttenfelder zusammengebrochen.

Auch Olympia-Akteur Mirko Müller wurde direkt nach dem Derby in Hüttenfeld ins Krankenhaus eingeliefert. Der Verteidiger, der ebenfalls mit Torwart Schneider zusammenstieß, kam in eine Heppenheimer Klinik, nachdem er über Atemnot geklagt hatte. "Die Lunge ist kollabiert, dadurch hat er keine Luft mehr bekommen", sprach Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres von einem "Loch in der Lunge", das zum Lungenkollaps führte, und von drei gebrochenen Rippen.

Noch in der Nacht wurde Müller erfolgreich operiert. "Mirko geht es jetzt den Umständen entsprechend gut. Er war auch ansprechbar, hat aber jetzt einen Schlauch in der Lunge, um einen erneuten Kollaps zu verhindern", meinte Andres.

Mentale Aufbauarbeit mussten Andres und FCO-Trainer Thomas Roth am Montag bei Torwart Schneider leisten, der in beide Vorfälle involviert war. "Er macht sich natürlich Vorwürfe, aber ihn trifft keine Schuld - er war einfach konsequent in seinem Spiel. Gegen Antona war Tobias als Erster am Ball, konnte dann aber nicht mehr ausweichen. Er hat sich jetzt nach Antonas Nummer erkundigt und will sich persönlich entschuldigen", erklärte Andres, der vielmehr die Außenstehenden kritisierte: "Die Spieler haben sich hinterher die Hände gegeben, das war mir sehr wichtig. Die Stimmung war aber durch Zuschauer und Offizielle von beiden Seiten sehr aufgeheizt. Wir sollten uns überlegen, ob wir unserem Hobby so nachgehen wollen." (cpa)