Aller guten Dinge sind beim FSV drei

Lampertheim. Zum vierten Mal in Folge stand der FSV Riedrode gestern in der Jahnhalle im Lampertheimer Sportzentrum Ost im Finale des TVL Hallen-Cups und holte dabei nach 2014 und 2015 zum dritten Mal den Siegerpokal in den Bürstädter Ortsteil. Im Finale des 33. TVL Hallen-Cups bekamen es die Blau-Weißen aus Riedrode mit Gruppenligakonkurrent FC Sportfreunde Heppenheim zu tun, der mit 3:1 besiegt wurde. "Ich habe immer an meine Mannschaft geglaubt und sie hat sich diesen Turniersieg verdient", lobte FSV-Trainer Duro Bozanovic sein Team.

Die Sportfreunde gingen durch Patrizio Colucci mit 1:0 in Führung. Nachdem Vassili Theodorou kurz vor der Pause die Chance zum Ausgleich noch ausgelassen hatte, traf er kurz nach Wiederbeginn zum umjubelten 1:1 für den FSV. Die Riedroder befanden sich zu diesem Zeitpunkt wegen einer Zeitstrafe in Unterzahl. "In Überzahl sollte man eigentlich selbst ein Tor machen, stattdessen haben wir eins bekommen", ärgerte sich der Heppenheimer Sascha Wickler, der in Abwesenheit von Trainer Markus Pleuler das Team der Bergsträßer betreute.

Perica Bozanovic und FSV-Neuzugang Özkan Mert ließen die Blau-Weißen aus Riedrode mit ihren Treffern endgültig jubeln. "Am 23. Januar ist bei uns Trainingsauftakt, aber jetzt freuen wir uns erstmal am 20. und 22. Januar auf unseren Auftritt beim MorgenMasters-Finalturnier", nahm Duro Bozanovic dieses Erfolgserlebnis nach einer bisher enttäuschend verlaufenen Saison in der Gruppenliga gerne mit. "Wenn man in einem Finale steht, will man natürlich gewinnen, aber mit Platz zwei haben wir auch ein gutes Turnier gespielt", bilanzierte Wickler.

Bereits im Halbfinale hatte es ein Gruppenligaduell gegeben, als die Heppenheimer den Ausrichter TV Lampertheim auf dramatische Art und Weise besiegten. Praktisch mit der Schlusssirene traf Vebi Ferati für die Sportfreunde zum 4:3.

Die Rot-Weißen aus Lampertheim lagen nach Treffern von Mirco Wegerle, Christian Hofsäß und Michael Bopp sogar mit 3:1 vorne. Die Turner trösteten sich im kleinen Finale gegen den Kreisoberligisten VfR Bürstadt mit einem 7:6-Sieg nach Neunmeterschießen. TVL-Coach Christian Hofsäß strahlte nach dem gewonnenen Spiel um Platz drei. "Ich habe uns nicht zu den großen Favoriten gezählt, sondern da den FSV Riedrode und die Sportfreunde Heppenheim gesehen. Insofern war es gut, gegen die Heppenheimer erst im Halbfinale zu kommen", erklärte der Trainer des ausrichtenden Vereins. "Dass wir dann in der Schlusssekunde verlieren, ist natürlich bitter, aber ich habe viele junge Spieler im Team. Immerhin haben wir das Spiel um Platz drei gegen den VfR im Neunmeter-Schießen gewonnen", war der 36-Jährige zufrieden.

Auch der VfR-Interimstrainer Christoph Schamber war glücklich: "Wir hatten am Ende noch sieben Spieler zur Verfügung, da ist Platz vier ein echter Erfolg. Damit können wir leben." Sogar hochzufrieden zeigte sich Cheforganisator Michael Metzner: "Wir haben am Finaltag tolle Spiele gesehen, die umkämpft waren aber trotzdem fair blieben und auch die Gesamtmarke von 1000 Zuschauern konnten wir an den drei Veranstaltungstagen wieder knacken." and/jako