Antona geht es besser

Lampertheim. Zwei Tage nach dem hitzigen Stadtderby zwischen der SG Hüttenfeld und dem FC Olympia Lampertheim in der Fußball-C-Liga Bergstraße stellt sich bei einem der beiden Spieler, die schwere Verletzungen davontrugen (wir berichteten), eine wesentliche Besserung ein. Der Hüttenfelder Fabio Antona, der bei einem Zusammenstoß mit FCO-Torwart Tobias Schneider eine Gehirnerschütterung und eine Prellung am Arm erlitt, soll nach Angaben des SGH-Spielausschussvorsitzenden Werner Gleißner spätestens am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen werden.

"Er liegt noch zur weiteren Beobachtung dort, es geht ihm aber soweit gut", teilte Gleißner auf Anfrage des "Südhessen Morgen" mit. Keine Angaben machte Hüttenfelds Spielausschusschef dazu, wann der 19-Jährige wieder auf dem Fußballplatz stehen wird. "Das kann bei einer Gehirnerschütterung dauern. Wir werden sicher kein Risiko eingehen", stellte Gleißner klar.

FCO-Verteidiger Mirko Müller, der in Folge eines Zusammenstoßes - ebenfalls mit FCO-Schlussmann Schneider - einen Lungenkollaps erlitt und notoperiert werden musste, gehe es "den Umständen entsprechend gut", erklärte Olympia-Trainer Thomas Roth. "Ich habe ihn am Montag besucht. Es ist noch zu früh, um etwas zu sagen. Wichtig ist, dass Mirko jetzt zur Ruhe kommt", betonte der Coach zum Zustand des 26-Jährigen, der sich auch drei Rippenbrüche zuzog.

Keine Vorwürfe an Schneider

Beide Seiten machten deutlich, dass sich Olympia-Torwart Schneider "keine Vorwürfe" machen müsse. "Wir geben dem Torhüter keine Schuld. Er wird sich ja auch seine Gedanken machen", sagte Gleißner. "Da geht es um Bruchteile einer Sekunde, das habe ich Tobias auch gesagt. Er ist ein klarer Typ und hat sich nach beiden Spielern erkundigt", merkte Roth an. cpa