Flotter Auftakt beim Hallen-Cup

Lampertheim. Es war ja nicht so, als hätte es die Turnierleitung beim ersten Vorrundentag des 33. TVL Hallen-Cups nicht oft genug durchgesagt: Bitte nicht an der Spielfeldbande anlehnen! Ein paar Unbelehrbare sprachen Frank Willhardt, der Pressewart des Gastgebers TV Lampertheim, und seine Kollegen sogar explizit über die Lautsprecher an. Aber es half nichts - und am Ende kam es, wie es kommen musste: Beim 0:0 zwischen Alemannia Groß-Rohrheim und dem VfB Lampertheim in Gruppe 3 erkannte der Schiedsrichter ein vermeintlich reguläres Tor nicht an.

96 Sekunden vor Spielende ließ sich Groß-Rohrheims Sven Meyer von seinen Kollegen für das mögliche Siegtor feiern - doch die Alemannen freuten sich zu früh. Dem beherzten Schuss in den Winkel war nach Angaben des Schiri-Assistenten am Spielfeldrand ein Kontakt mit dem Arm eines Zuschauers vorausgegangen, der sich an die Bande gelehnt hatte. Der Zuschauer räumte auf Nachfrage des Unparteiischen den Ballkontakt ein, woraufhin der Referee dem Treffer die Anerkennung verweigern musste. "Der Ball wäre sonst wohl ins Aus gegangen", erklärte Turnierorganisator Michael Metzner zu der kuriosen Szene, die sich im Detail sicher nur dem kleinsten Teil der 330 zahlenden Zuschauer in der Jahnhalle am Sportzentrum Ost erschloss.

Die Entscheidung traf die Alemannia hart - für Metzner war sie aber durchaus nachvollziehbar, vor allem im Sinne des weiteren Turnierverlaufs: "Die Schiedsrichter hatten ihre Sache in allen 15 Spielen gut im Griff. Der erste Turniertag am Mittwoch ist traditionell das Warm-up. Ab Freitag, wenn es ums Weiterkommen geht, geht es dann richtig zur Sache. Da ist es gut, dass die Schiedsrichter gleich eine konsequente Linie vertreten."

Dass die konsequente Linie der Unparteiischen die einzige torlose Begegnung (Metzner: "Ein 0:0 hatten wir schon lange nicht mehr") zur Folge hatte, geht als Ironie des Schicksals durch. In den anderen 14 Partien fielen die Buden wie reife Früchte: 91 Treffer sorgen für einen stolzen Gesamtschnitt von knapp 6,1 Toren pro Spiel.

Besonders kurzweilig ging es in Gruppe 2 zu. Spitzenreiter FSV Ried-rode (sechs Punkte/16:1 Tore) und Verfolger VfR Bürstadt (vier Punkte/11:6 Tore) waren allein für 27 der 42 Treffer verantwortlich, die in den ersten fünf Gruppenpartien fielen. "Ich habe meinen Jungs gesagt, sie sollen Spaß haben und das Turnier genießen. Das setzen sie bis jetzt sehr gut um", sprach FSV-Trainer Duro Bozanovic von einer "überzeugenden Vorstellung" seiner Elf.

Während der Gruppenligist - genauso wie der TV Lampertheim und der FV Hofheim in Gruppe 1 - schon mal für das Viertelfinale (ab Samstag) planen kann, schickt sich ein Riedroder an, zum zweiten Mal nach 2013 den Preis für den Top-Scorer abzusahnen. Offensivallrounder Maxi von Dungen steuerte gegen Sandhofen (6:1) drei Tore und einen Assist bei und legte beim 10:0 gegen Blumenau sieben Treffer nach, darunter einen Neunmeter. Damals reichten dem 23-Jährigen zwölf Scorerpunkte. "Er will die Wertung unbedingt gewinnen - und ich habe ihm gesagt, dass es Zeit für eine zweite Uhr wird. Maxi ist ein kluger Spieler, der den Torwart ausguckt und den schnellen Abschluss sucht", freute sich Bozanovic, der einst selbst als Angreifer aktiv war.

Gruppe 3 gestaltet sich nach dem überraschenden 4:4 zwischen Gruppenligist Sportfreunde Heppenheim (vier Punkte/8:4 Tore) und den Groß-Rohrheimern (zwei Punkte/4:4), die am Mittwoch nur mit sechs Feldspielern (!) antraten, noch völlig offen.