Heddesheim macht Ernst

MANNHEIM. Die 20 Teilnehmer beim MorgenMasters-Endturnier 2017 stehen fest. Den Sieg beim fünften und abschließenden Qualifikationsturnier in der Mannheimer GBG Halle holte sich am Mittwochabend der FV Fortuna Heddesheim, der die LSV Ladenburg im Endspiel mit 4:2 schlug. "Wir haben am Dienstag holprig begonnen, aber uns dann klar gesteigert", sagte Fortuna-Co-Trainer Melvin Faust. Für den Verbandsligisten war es bereits der zweite Triumph in der Qualifikation. Dritter wurde der FC Türkspor, der im kleinen Finale den TSV Amicitia Viernheim mit 4:3 bezwang. Beim letzten Quali-Turnier kamen insgesamt 450 Zuschauer.

Neben den Qualifikationsturnier-Gewinnern Spvgg 06 Ketsch, Fortuna Heddesheim, FC Türkspor und FSV Riedrode schafften der TSV Neckarau, Südwest Ludwigshafen, FC Turanspor, TSV Amicitia Viernheim, SC Rot-Weiß Rheinau, TV Lampertheim, Phönix Schifferstadt, Sportfreunde Heppenheim, FK Srbija Mannheim, LSV Ladenburg, Spvgg 06 Ketsch II und SC Käfertal den Sprung ins MorgenMasters-Endturnier, das am Freitag um 17.45 Uhr startet. Dort hatten der SV Waldhof, SV Sandhausen II, VfR Mannheim und Arminia Ludwigshafen ihren Startplatz als gesetzte Team schon sicher.

Der SC Käfertal schaffte es am Mittwochabend zwar nicht ins Viertelfinale, aber jubeln durfte der A-Klassen-Vertreter trotzdem: Mit 30 Punkten, die der SC bei seinem ersten Auftritt eingefahren hatte, gelang den Käfertalern noch die Qualifikation für das Finalturnier. 13 andere Teams hatten die gleiche Punktzahl, Käfertal aber die positivste Bilanz. Allerdings: Der SC profitierte auch von dem freiwilligen Verzicht des VfR Bürstadt, der eigentlich mit 50 Zählern aus der Teilnahme beim TVL-Hallencup qualifiziert gewesen wäre.

Zu Beginn des Viertelfinales stand nur noch die Vergabe eines einzigen Tickets aus. Das wurde gleich im ersten K.o-Spiel des gestrigen Abends entschieden. Der Sieger der Paarung LSV Ladenburg gegen den VfB Gartenstadt II war direkt qualifiziert. Letztlich durften die Römerstädter nach einem 4:2-Erfolg jubeln. Die LSV sorgte damit dafür, dass alle MorgenMasters-Veranstalterteams beim Endturnier vertreten sind. Der TSV Amicitia Viernheim bezwang den FC Turanspor nach 0:2-Rückstand noch mit 4:3. Fortuna Heddesheim schaltete Phönix Schifferstadt im Neunmeterschießen ebenfalls mit 4:3 aus.

Murat Efe beförderte den FC Türkspor mit seinem Tor acht Sekunden vor Schluss ins Halbfinale. Die Mannheimer schalteten so den TV Lampertheim mit 2:1 aus. In der Vorschlussrunde schockte die LSV Ladenburg mit einem 3:2-Triumph nach Neunmeterschießen den TSV Amicitia Viernheim. Vom Punkt wurde auch das zweite Halbfinale entschieden: Heddesheim bezwang Türkspor mit 6:5. Im Finale ging Ladenburg durch Cihan Burgurcu in Front. Eduard Hartmann glich für Heddesheim aus und Josef Skandik brachte den Favoriten mit 2:1 in Front. LSV-Spieler Erhan Cakir traf zum 2:2, doch Marschlich machte das 3:2 und Brandon Wiley setzte mit dem 4:2 den Deckel drauf.