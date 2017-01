Überraschung beim Hallen-Cup

Lampertheim. Beim 33. TVL Hallen-Cup wurden am zweiten Vorrundentag die acht Teams ermittelt, die sich am Sonntag (ab 14 Uhr) noch Hoffnung auf den Turniersieg machen dürfen. Dabei kommt es am Finaltag zu folgenden Viertelfinalpartien: Der FSV Riedrode bekommt es mit der Spvgg Sandhofen zu tun, der FV Hofheim trifft auf die Sportfreunde Heppenheim, der VfB Lampertheim duelliert sich mit dem VfR Bürstadt und der TV Lampertheim trifft auf den FC Alemannia Groß-Rohrheim. Die Vorrunden-Partie zwischen dem TSV Schönau und SF Heppenheim (0:6) wurde von der Verletzung eines Schönauer Spielers überschattet. Für Dominik Sößner ging es mit Verdacht auf eine Kniegelenksfraktur ins Krankenhaus.

Als erstes Team buchte gestern Abend Ausrichter TV Lampertheim die Runde der letzten Acht. Nach den beiden Auftaktsiegen am Mittwoch, war dem Gruppenligisten durch den 6:1-Sieg über den A-Ligisten Azzurri Lampertheim das Viertelfinalticket in der Gruppe 1 schon nicht mehr zu nehmen. Im Duell mit dem Kreisoberligazweiten FV Hofheim musste der Ausrichter aber die erste Niederlage des Turniers quittieren, als der FVH den Lampertheimer Rivalen mit 2:0 bezwang. "Jetzt wollen wir natürlich auch den Gruppensieg holen, dafür brauchen wir gegen Eintracht Bürstadt einen Punkt", bekannte FVH-Co-Trainer Alexander Krämer, der in der Halle seinen Chefcoach Aiad Al-Jumaili vertrat. Diese Vorgabe von Krämer wurde von den Hofheimer Spielern sogar übererfüllt, die mit einem 4:3-Sieg gegen die in diesem Spiel noch um ein Viertelfinalticket kämpfende Eintracht Gruppensieger wurden.

Eine echte Überraschung schaffte A-Ligist VfB Lampertheim in der Gruppe drei, als er den Gruppenligisten Sportfreunde Heppenheim mit 2:1 bezwang. Diesen Erfolg konnte die Truppe von Coach Stefan Svrga im Liga-Duell gegen die SG Nordheim/Wattenheim veredeln, denn durch das 1:0 sicherte sich der VfB den Sieg in der Vorrundengruppe drei.

Die Gruppe zwei fand sich an der Spitze fest in Bürstädter Hand wieder. Schon vor seinem letzten Vorrundenauftritt gegen den C-Ligisten FC Olympia Lampertheim stand der Gruppenligist FSV Riedrode hier als Gruppenerster fest. Die Blau-Weißen machten dabei im Derby mit dem VfR Bürstadt durch einen 3:2-Erfolg alles klar. Wirklich grämen musste sich der VfR allerdings nicht, der als Gruppenzweiter ebenfalls ins Viertelfinale einzog. "Wir haben uns ganz gut verkauft", resümierte VfR-Interimscoach Christoph Schamber.