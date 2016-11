Erneut Treibjagd entlang der L 3111

Viernheim. Zum dritten Mal blasen die Jäger an diesem Samstag zum großen Halali: Die Landesstraße 3111 wird ab 8 Uhr gesperrt und die Treibjagd vor allem auf Wildschweine eröffnet. Damit soll die aus Sicht von Hessenforst, der Polizei und der Stadt zu hohe Wildtierpopulation eingedämmt werden - und die Anzahl der Unfälle auf dieser Strecke verringert werden. Seit 2014 wird gejagt und seither gilt dort ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern ab 21 Uhr. Beides waren Reaktionen auf die generell hohe Zahl der Wildunfälle und einen tödlichen Unfall.

Forstamtsleiter Ralf Schepp berichtet, dass etwa 100 Schützen und 50 Helfer mit Hunden auf den 1000 Hektar "ausgesetzt" werden. Das Wild werde durch die "Treiber" beunruhigt und der Schütze lege von seinem erhöhten Sitz darauf an - aber erst, nachdem er geprüft hat, ob er es überhaupt erlegen darf. Wenn es sich beispielsweise um eine Bache mit Frischlingen handele, dürfe nicht geschossen werden.

Geschwindigkeit ist begrenzt

Treibjagd am Samstag Die Bewegungsjagd ("Treibjagd") findet am Samstag, 26. November, statt. Die L 3111 ist von 8 bis 16 Uhr komplett gesperrt zwischen Lampertheim-Hüttenfeld und Viernheim - für Autos und Spaziergänger. Der Verkehr wird über Hemsbach, Weinhein und Viernheim umgeleitet. Eingesetzt werden etwa 50 Helfer und etwa 100 Jäger, die ab 10 Uhr die Jagd eröffnen. Im Anschluss werden die getöteten Tiere im Hofladen von Hessenforst in Lampertheim verkauft. Wie viele Tiere derzeit auf der Fläche leben, ist laut Hessenforst unbekannt.

In diesem Jahr haben sich bis Anfang Oktober genau 29 Unfälle mit der Ursache "Wild auf der Fahrbahn" ereignet, berichtet Polizeihauptkommissar Jörn Metzler, in der Polizeidirektion Bergstraße zuständiger Verkehrssachbearbeiter. "Diese Anzahl bedeutet gegenüber dem gleichen Zeitraum 2015 eine Verringerung um zehn." Generell sei die L 3111 die unfallträchtigste Strecke in der Direktion Bergstraße. "Nicht jeder Verkehrsteilnehmer akzeptiert die Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Abschnitt, gerade in den Morgenstunden", hat er festgestellt. Die Autofahrer sollten immer auf mögliche Begegnungen mit den schlecht sichtbaren Tieren vorbereitet sein.

Mehrfach haben Naturschützer auch gegen die Treibjagd demonstriert, auch für dieses Mal ist eine Kundgebung angemeldet, berichtet Martin Bosold vom städtischen Ordnungsamt. Sie beginnt um 10 Uhr am Anglersee. Einer der Initiatoren ist Ekkehard Vree. Er wirft den Jägern vor, die Wildschweine gezielt anzufüttern. Außerdem gebe es einen Zusammenhang: "Je mehr Jagd auf Wildschweine gemacht wird, umso stärker vermehren sie sich." Und viele Tiere würden nicht waidgerecht erlegt, sondern nur angeschossen - das weist Schepp von sich.

Die Stadt hatte 2014 auch einen sogenannten Wildschutzzaun beim Land beantragt. Diese Forderung wird weiter vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) erhoben. Nach Angaben von Peter Dresen, Vorsitzender des hiesigen BUND, würde ein entsprechender Zaun auf der Länge beidseitig mit 150 000 Euro zu Buche schlagen. Die Treibjagd sieht sein Verband als problematisch an, weil die Präzision beim Schuss nicht so hoch sei wie bei der Einzeljagd. Dass an einem Tag revierübergreifend gejagt wird, sei hingegen zu begrüßen, dann sei das Wild nicht so gestresst.

Jochen Vogel vom Landesbetrieb Hessen Mobil erklärt auf Anfrage, dass Zäune an Landesstraßen generell nicht vorgesehen seien und auch im Ausnahmefall an dieser Strecke "nicht zielführend" wären. Es gebe viele Feld- und Waldwege, die auch Tore erforderlich machen würden, mit einem Betrag von 150 000 Euro sei es sicherlich nicht getan. Außerdem sei eine umfangreiche Planung dafür notwendig - diese Option falle aus, Verkehrsminister Tarek Al-Wazir hatte einem Antrag der Stadt bereits 2014 eine Absage erteilt. Das Land als Baulastträger sei nicht verpflichtet, "eine Maßnahme abseits der Beschilderung zu ergreifen".

Erster Stadtrat Jens Bolze hofft, dass er das Thema noch einmal aufs Tapet bringen kann, wenn der für 2018 geplante Radweg entlang der L 3111 Gestalt annimmt. Die Uhrzeit für die Geschwindigkeitsbegrenzung nennt er eine "Kompromisslösung" - jetzt, wo die Dämmerung bereits am Nachmittag einsetzt, müsste sie eigentlich früher gelten - "aber man kann ja nicht ständig wechselnde Schilder aufstellen". Er sei erstaunt, "wie konsequent sich die Verkehrsteilnehmer daran halten".

Ob die Jäger jetzt jedes Jahr im Spätherbst auf das Schwarz- und Rehwild anlegen, ist nach Schepps Angaben davon abhängig, ob Aufwand und Folgen im Verhältnis stehen. "So lange das Ergebnis gut ist, machen wir das weiter", sagte der Forstamtsleiter.