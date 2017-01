Festpreise – Handeln sinnlos

Viernheim. "Wenn ich was hab', kann ich das Euch dann anbieten?" Diese Frage wurde gestern mehrfach gestellt und Volker Gassenferth nickte erfreut. Der neu eröffnete Laden mit Herz im katholischen Sozialzentrum Viernheim ist auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. Wer bei der Eröffnung dabei war, konnte den Eindruck gewinnen, abends wäre alles ausverkauft - solch ein Andrang herrschte. Gassenferth und Amir Alamir sind "Chefs" über ein ehrenamtliches Team.

Natürlich waren etliche politische, wirtschaftliche und kirchliche Würdenträger gekommen, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen. Aber auch viele "normale" Viernheimer nutzten den Tag der offenen Tür, sich einen Überblick über die Arbeit des 2010 eröffneten Sozialzentrums zu verschaffen. Es vereint Angebote wie die Tafel und zwei Kleiderkammern - eine von der AWO - unter seinen Hallendächern, mehrere Werkstätten und mit der Vesperstube und dem Waschcafé auch Begegnungsmöglichkeiten.

Team aus Ehrenamtlichen

Laden mit Herz und katholisches Sozialzentrum Der Laden mit Herz befindet sich im katholischen Sozialzentrum in der Stadionstraße beim Vogelpark. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 13.30 bis 16.30 Uhr und freitags von 11.30 bis 14.30 Uhr. Warenspenden können auch außerhalb dieser Zeit angenommen werden, Kontakt über ladenmitherz@sankt-himi.de. Auskunft zum Sozialzentrum allgemein bei Herbert Kohl unter Telefon 60 11-515 und Herbert Bitsch, Telefon 0176/76 99 85 95 und www.katholisches-sozialzentrum-viernheim.de. Das Spendenkonto des Freundeskreises des Sozialzentrums hat die IBAN DE68 5095 1469 0013 3892 13 bei der Sparkasse Starkenburg.

Pfarrer Angelo Stipinovich seufzte fast: "Wir brauchen mehr Hallen, mehr Platz - wenn es neue Ideen gibt, müssen wir sehen." Andererseits ist dies ein Luxusproblem, weil die Viernheimer so viel gemeinsam anpacken, freute sich Bürgermeister Matthias Baaß in seiner Ansprache. Stipinovich hob die große Leistung der beiden Initiatorinnen des Ladens mit Herz hervor: Frauke Frahm und Lena Geisel. Beide waren als Lehrkräfte für Flüchtlinge im Rahmen des Projekts "Teach first" nach Viernheim gekommen und sehen in diesem Laden eine Möglichkeit für die Neu-Viernheimer, die deutsche Sprache anzuwenden.

"Wir haben Festpreise, Handeln lohnt sich nicht", steht auf einem Schild an der Verkaufstheke im Laden mit Herz - aber es gibt einen Rabatt für Inhaber des Sozialausweises. Einkaufen darf im Laden mit Herz jeder, genauso wie in der Vesperstube auch jeder essen darf - mit nach Einkommen gestaffelten Preisen. Peter Straub trug gestern gemeinsam mit Waseem akribisch die Einnahmen in die Kassenliste ein - eine Küchenmaschine, zwei Becher und zwei Dekoringe wechselten so für 3,50 Euro statt für sieben Euro die Besitzer. Vier Euro kostete ein Paar Skistöcke und die Auswahl an Taschen und weiteren Haushaltsgerätschaften und Geschirr war groß.

Die Annahme von Spenden ist bei jeder Einrichtung des katholischen Sozialzentrums und der AWO anders geregelt. Gestern wurde auch ein neuer Flyer über die Einrichtungen herausgegeben, der über dies und die Öffnungszeiten Auskunft gibt. Er ist auch erhältlich im Pfarrbüro von St. HiMi, das - dafür dankten Stipinovich sowie Frauke Frahm und Lena Geisel mehrfach ausdrücklich - die "Verwaltung" des Sozialzentrums darstellt. Gemeindereferent Herbert Kohl macht sich besonders verdient darum.

Matthias von Allwörden von den Stadtwerken überreichte vor der offiziellen Eröffnung einen Scheck über 1000 Euro - für Pfarrer Stipinovich ein Beispiel für das "eine Hand wäscht die andere"-Prinzip: Es lohne sich, als Kirche beim lokalen Energieanbieter zu bleiben. Von den Stadtwerken, der Stadt und dem Landkreis sei viel Unterstützung gekommen. Der Dank galt auch der BASF und nicht zuletzt dem Modellbahnteam, das immer wieder Einnahmen aus den Schauen um Weihnachten herum ans Sozialzentrum gespendet hat - und der Albertus-Magnus-Schule, die ihr Schulfest für den Herzensladen ausgerichtet hat.