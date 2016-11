Immer noch starker Andrang im RNZ

Alle Bilder anzeigen Diese drei Steppkes (links) aus Weinheim ließen sich im RNZ nicht vom Einkaufstrubel beeindrucken und genossen ihr Eis am Rand der Ladenstraße. In der Innenstadt (Mitte) sorgte Allerheiligen nur für etwas mehr Kundenfrequenz als sonst, das soll am verkaufsoffenen Kerwesonntag anders werden. Reger Betrieb herrschte bei der Tombola für von Kinder in Not, wo es hauptsächlich Fußballaccessoires zu gewinnen gab. © JR

Viernheim. Auch wenn die Feiertage wie Allerheiligen und Dreikönig den Geschäften in Viernheim immer noch gute Umsätze bescheren, so ausgeprägt wie noch vor einigen Jahren ist der Andrang längst nicht mehr. Durch die verlängerten Öffnungszeiten kann der Kunde mittlerweile das ganze Jahr über deutlich länger einkaufen als früher und der Einkauf im Internet nimmt auch Jahr für Jahr zu. Die verkaufsoffenen Sonntage sind für die Geschäfte in der City wesentlich interessanter. Trotzdem war gestern in der Fußgängerzone eine höhere Frequenz zu erkennen. Schließlich sind auch wieder Stammkunden aus Baden und der Pfalz nach Südhessen gekommen. Weil sich der Ansturm in Grenzen hielt, hatten die meisten Läden in der Fußgängerzone auch diesmal wieder keine erweiterten Öffnungszeiten angeboten.

In der Innenstadt legen die Geschäftsinhaber ohnehin mehr Wert auf den verkaufsoffenen Sonntag am Wochenende, wenn anlässlich der Kerwe wieder zahlreiche Angebote auf Käufer warten. Auch im Rhein-Neckar-Zentrum hielt sich der Ansturm in Grenzen. Natürlich strömten deutlich mehr Menschen aus den angrenzenden Bundesländern in den Shopping-Tempel als an einem normalen Wochentag. Die Menge, es wurde mit mehr als 50 000 Kunden gerechnet, verteilte sich über den ganzen Tag, weshalb auch die Anreise weitgehend stressfrei vonstattenging. Lange und nervige Staus auf der Autobahn aus Richtung Mannheim und Weinheim gehören längst der Vergangenheit an.

Dafür waren die Züge der OEG in beide Richtungen gut gefüllt. Bei der Parkplatzsuche halfen die zahlreichen Einweiser, die jede freie Lücke anzeigten. Trotzdem waren die mehr als 3500 kostenlosen Stellplätzen fast immer belegt. Wer sich bei der Anfahrt in der nötigen Geduld geübt hatte, konnte aber auch in der Ladenstraße kein Vollgas geben. Im gedrosseltem Tempo ging es an den Geschäften vorbei, längere Wartezeiten mussten nur an den Verpflegungsständen eingeplant werden.

Currywurst, Pizzaecken, Fischbrötchen oder einen Döner aus der Hand und im Stehen verzehrt, wohl dem, der einen Sitzplatz in einem der vielen Gastronomiebetriebe oder in der Ladenstraße ergattert hatte. Schneller war die Glücksfee bei der Tombola von "Stars4Kids", mit der Kinder in Not unterstützt werden. Jedes Los war ein Gewinn, und der konnte gleich an Ort und Stelle eingelöst werden. Hier gab es viele Trikots von Bundesligastars und andere Fanartikel von beliebten Fußballclubs zu gewinnen, weshalb natürlich besonders Fußballfreunde eifrig in die Lostrommel griffen.

Heute wartet dort eine weitere Attraktion. Ab 15.30 Uhr stehen mit Nadiem Amiri und Marco Terrazzino zwei Profis der TSG 1899 Hoffenheim bei einer Autogrammstunde sicher auch für das eine oder andere Selfie zur Verfügung.