Lob für die „Klimaschutz-Kommune“

Bei der Sanierung werden die großen Lüftungsrohre demontiert und durch kleinere Module ersetzt. Die Holzdecke wird sogar komplett verschwinden. © JR Strahlende Gesichter bei der Übergabe des Bewilligungsbescheids (von links): Norbert Schübeler, Jens Bolze, Priska Hinz und Matthias Baaß. Die Rudolf-Harbig-Halle war durch Wärmedämmungen modernisiert worden. Jetzt werden Heizung, Lüftung und Licht auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Viernheim. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das dachte sich Viernheims parteiloser Erster Stadtrat Jens Bolze, als er beim Besuch der hessischen Staatsministerin Priska Hinz (Grüne) ein exquisites "Viernheimer Kischt'l" überreichte. Aber auch die Chefin des Umweltministeriums war nicht mit leeren Händen gekommen, hatte sie doch einen Bewilligungsbescheid über eine Viertelmillion Euro für Sanierungsmaßnahmen der Rudolf-Harbig-Halle im Gepäck.

"Das ist quasi ein Neujahrsgeschenk, mit dem das langfristige Ziel eines klimaneutralen Hessens erreicht werden soll. Das geht aber nur in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen, wo Bürger und Unternehmen die Basis für die entsprechenden Maßnahmen sind", sagte Priska Hinz, die sich freute, wieder einmal in Viernheim zu sein.

Gesamtkosten: 600 000 Euro

Sanierungen an der Rudolf-Harbig-Halle Die Rudolf-Harbig-Halle an der Lorscher Straße wurde 1972 gebaut und ein Jahr später eingeweiht. 1995 wurden erste Sanierungsmaßnahmen erforderlich, als der Hallenboden erneuert werden musste, 1997 wurde das Flachdach durch ein geneigtes Dach ersetzt. Die bislang umfangreichste Sanierung für gut 800 000 Euro gab es zwischen 2000 bis 2002. Komplett erneuert wurden dabei der gesamte Betonkörper und die Heizungsanlage. Die Sanitärbereiche wurden ebenfalls modernisiert. Vor wenigen Monaten wurden die sanitären Anlagen wegen Geruchsbelästigungen erneut einer Sanierung unterzogen. Die jetzige Sanierung betrifft die Licht- und Steuerungstechnik und die Belüftungsanlage.

Bürgermeister Matthias Baaß (SPD) würde sich über solche Besuche auch öfter freuen - so wie zuletzt bei der Übergabe des Bewilligungsbescheids für den Umbau des ehemaligen Postgebäudes, wo deutlich mehr Geld investiert wird. Aber die anstehenden Maßnahmen in der Rudolf-Harbig-Halle sind mit über 600 000 Euro ebenfalls nicht gerade billig, sollen auf längere Sicht aber jede Menge Energiekosten sparen. Das Land übernimmt 75 Prozent der zuschussfähigen Ausgaben. Das Geld stammt aus dem Topf des Landesbündnisses "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen". Vom Bund kommen weitere 38 700 Euro dazu.

Mit Hilfe dieses Zuschusses soll im Lauf des Jahres die alte und reparaturanfällige Lüftungsanlage erneuert werden, die Beheizung der Halle auf effiziente Deckenstrahler umgestellt und die Beleuchtung mit LED-Technik auf den aktuellen Stand gebracht werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Mess-, Steuer- und Regeltechnik erneuert. Damit wäre das stark frequentierte Gebäude "für die Zukunft gerüstet", so Hinz.

Darauf freut sich dann auch der TSV Amicitia Viernheim, dessen Abteilungen neben den Schulen die Hauptnutzer dieser Sportstätte sind. "Natürlich macht es mehr Spaß, in einer modernen Halle zu trainieren und Wettbewerbe auszutragen. Von den Umbaumaßnahmen werden aber viele Viernheimer profitieren", sieht der Vereinsvorsitzende Edmund Scheidel das Geld gut angelegt. Die Erwartungen im Brundtlandbüro richten sich an die zukünftigen Verbrauchszahlen und Unterhaltskosten. Schließlich gehört das Projekt "Sanierung der Anlagetechnik in der Rudolf-Harbig-Halle" zu den wichtigen Aufgaben. Das Gebäude wurde vor Jahren mit einer Fassaden- und Geschossdeckendämmung sowie neuer Wärmeschutzverglasung energetisch verbessert. Außerdem wird das Regenwasser zur Bewässerung des benachbarten Sportplatzes in Zisternen gesammelt. Seit wenigen Jahren sorgt eine 170 kW-Photovoltaik-Anlage auf dem Dach für regenerative Stromerzeugung.

Jetzt geht es praktisch dem Innenleben der Sporthalle an den Kragen. Dabei soll die Anlagentechnik - also Lüftung, Wärmeübergabe, Mess-, Steuer- und Regeltechnik MSR, Beleuchtung und Umwälzpumpen - modernisiert werden. Vorgesehen ist eine Umstellung von Luftbeheizung auf eine Beheizung über Deckenstrahlungsplatten per Strahlungswärme, wie sie seit geraumer Zeit schon im Kraftraum der Waldsporthalle zu finden ist.

"Hierbei wird die Luftmenge von rund 40 000 Kubikmeter pro Stunde auf 8000 reduziert und die Lüftung bedarfsabhängig über CO2-Sensoren betrieben. Dabei kann man sich sogar Sportarten wie Tischtennis oder Badminton anpassen, wo Luftzüge das Spiel beeinflussen könnten", verriet der Brundtlandbeauftragte Philipp Granzow Details. Die Arbeiten sollen ab Mai und in den Sommerferien ausgeführt werden, damit die Hallenschließung möglichst wenig den Trainings- und Sportunterricht beeinflusst.