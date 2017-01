Rede voller positiver Nachrichten

Mit vielen guten Nachrichten aus Viernheim gestaltet Bürgermeister Matthias Baaß (links am Pult) seine Neujahrsrede. Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler begrüßt die Gäste (o.r.) und Baaß schüttelt die Hände von Familie Karagöz (Mitte, r.). Der Frauenchor 1947 Viernheim (unten r.) umrahmt den Empfang musikalisch.

Viernheim. "Wir sind stolz und dankbar, Viernheimer zu sein", fasst Erna Lammer nach dem Neujahrsempfang ihre Stimmung zusammen. Die 81-Jährige zählt auf, welche Vorteile es hat, in der Brundtlandstadt zu wohnen - und spricht damit sicherlich Bürgermeister Matthias Baaß aus dem Herzen, der zuvor in seiner Rede die Bürger ebenfalls für die guten Nachrichten sensibilisieren wollte.

Ihre Freunde, die sich mit ihr an einem runden Stehtisch im Foyer des Bürgerhauses die Kartoffelsuppe nach dem offiziellen Teil des Empfangs schmecken lassen, pflichten ihr bei: "Viernheim bietet unheimlich viel, für alle Altersschichten", sagt Wilma Dieter. Ihr Mann Karlheinz, Vorsitzender einer Sportgruppe, nennt nur die Angebote für Senioren, die vielen Gruppen, die sich regelmäßig treffen: "Es braucht sich niemand einsam zu fühlen."

Jahresrückblick in Bildern

Der Frauenchor 1947 Viernheim ist ein weiterer überaus lebendiger Beweis: Stimmgewaltig umrahmen die Sängerinnen unter Leitung von Hans Kaspar Scharf den Empfang mit Liedern aus den Musicals "Les Miserables" und "Sister Act" und sorgen für Gänsehaut-Momente. Moderator Harald Hofmann vom Institut für angewandte Betriebspädagogik leitet jeweils geschickt von der Begrüßung durch Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler zu den Musikstücken und der Rede von Baaß über. Außerdem präsentiert er den Jahresrückblick in Bildern und einen Filmausschnitt aus "Land der Aufrechten" über die segensreiche Arbeit des Vereins Focus in Silly (Burkina Faso).

Baaß hebt in seiner Neujahrsrede auf die vielen Erfolge in 2016 ab - Viernheim hat Beispielgebendes geleistet bei der Integration von Flüchtlingen. Das Forum der Senioren erhielt Bestnoten bei einer Pflegeheimbewertung und es ist gelungen, wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und zusätzliche Fördergelder des Landes Hessen und des Bundes für die Sanierung der Rudolf-Harbig-Halle zu erhalten. Die Polizei bekommt bald im ehemaligen Postgebäude eine bessere Infrastruktur - "das bringt uns die Polizeistation noch nicht zurück, aber es wird ein klares Zeichen gesetzt" - und darin sieht Baaß ein Bekenntnis des Polizeipräsidenten zu Viernheim.

Warnung vor Populismus

Ein weiterer Wochenmarkt konnte sich etablieren und das ehrenamtliche Engagement der Viernheimer für ihre Stadt sei gar nicht hoch genug zu bewerten, sagt Baaß. Er weist bereits auf das Projekt "Viernheim summt" hin, das das Brundtlandbüro mit dem Verein Kompass und den Jusos auf die Beine stellt (weiterer Bericht folgt). Die Aktiven verteilen beim Neujahrsempfang bereits Blumensamen für "Bienenweiden".

Für Baaß ist es in seiner Rede wichtig, vor Populismus und einfachen Antworten zu warnen. "Populisten und Populistinnen behaupten, dass nur sie wissen, was richtig und falsch ist. Das kommt bei jenen Menschen gut an, deren Probleme angesprochen werden. Da es aber in unserer Gesellschaft sehr viele unterschiedliche Interessen gibt, wird in Wirklichkeit nur ein bestimmter Teil der Gesellschaft angesprochen", sagt er und viele Zuhörer nicken.

Zum Abschluss wünschen die Teilnehmerinnen eines Elternintegrationskurses in ihren Heimatsprachen allen ein gutes neues Jahr: auf Tigrinisch, Polnisch, Bulgarisch, Portugiesisch, Panjabi, Thailändisch und Kroatisch. Einige Kinder hält es dabei nicht mehr auf ihren Plätzen und sie zeigen auch damit: Viernheim ist eine junge Stadt, die viel für ihre Bürger tut.