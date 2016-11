Tierfreunde protestieren mit Mahnwache

Viernheim. Die dritte große Treibjagd im Wald zwischen Viernheim und Hüttenfeld lief nicht ohne Nebengeräusche ab - allerdings dieses Jahr ohne Zwischenfälle. Im Vorfeld hatte es einmal mehr einige intensive Diskussionen über Sinn oder Unsinn dieser Maßnahme gegeben und jede Seite wartete mit entsprechenden Argumenten auf. Tierfreunde protestierten am Samstagvormittag mit Mahnwachen gegen das Töten der Tiere. Die Waidmänner kamen bei der aus ihrer Sicht sinnvollen Maßnahme auf 152 erlegte Wildschweine und Rehe.

Die Standpunkte waren nicht neu. Lebensgefahr für Verkehrsteilnehmer durch eine zu große Population und Schäden an den Pflanzungen durch Verbiss hier, Tierquälerei durch diese besondere Art der Jagd da, weil angeschossenes Wild nach Angaben der Tierschützer oft erst Tage später verendet.

Trotzdem machten sich in den Bereichen links und rechts der Landesstraße 3111 zwischen Viernheim und Hüttenfeld insgesamt 70 Jäger zusammen mit 40 Helfern auf den Weg, während am Parkplatz des Anglersees eine Gruppe von Tierschützern mit einer Mahnwache an der Straßensperre gegen die unmenschliche Vorgehensweise protestierte.

"Kein Jäger wird einen Schuss abgeben, wenn er nicht sicher ist, auch zu treffen. Das heutige Ergebnis war deutlich besser als zuvor, denn die Bedingungen waren diesmal ideal. Auch die Absperrungen wurden eingehalten", sprach Forstamtsleiter Ralf Schepp nach dem Abschluss der Treibjagd von einem reibungslosen Verlauf und einem sehr guten Resultat. Fast kein Jäger ging leer aus. Fernschüsse über eine Distanz von mehr als 80 Metern sind im Jagdgesetz aber ohnehin nicht erlaubt. Insgesamt wurden 277 Schüsse gezählt.

Verweis auf schwere Unfälle

Keinen Zweifel ließen die Waidmänner am Nutzen der Jagd. Gerade die Wildschweine hätten sich stark vermehrt und sorgten an den Straßen in diesem Bereich immer wieder für gefährliche Situationen, manchmal gebe es auch schwere Verkehrsunfälle. Nachdem im vergangenen Jahr 62 Tiere erlegt worden waren, wurden diesmal sogar 152 Schweine und Rehe gezählt. "Wir hatten auf der 1000 Hektar großen Fläche lediglich 70 Jäger recht großzügig verteilt. Die Tiere wurden durch die Treiber zwar aufgescheucht und in Bewegung gebracht, waren dabei aber nicht hoch flüchtig", erklärte Schepp die Ausbeute.

Zahlen, die bei den Gegnern der Treibjagd für blankes Entsetzen sorgen dürften. Die Tierschützer aus Viernheim hatten sich im Vorfeld der Jagd privat organisiert und zur Teilnahme an einer Mahnwache aufgerufen. "Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Jagd, nur gegen diese spezielle Form. Da wird auf verschreckte und flüchtende Tiere geschossen, und nicht immer sitzt der erste Schuss. Am Ende verrecken die Tiere irgendwo im Wald", beschreibt Mitorganisatorin Silke Brauner das Hauptproblem und wirft den Veranstaltern Jagdlust und wirtschaftliche Interessen vor. Trotzdem würde sie sich gerne einmal mit den Verantwortlichen des Forstamts und Jägern an einen Tisch setzen, um die Standpunkte auszutauschen.

Den Schlussakkord lieferten die Jagdhornbläser, als die erlegte "Strecke" der Tiere mit den Signalen "Jagd vorbei" und "Halali" abgeblasen wurde. Zuvor hatte Ralf Schepp als Jagdherr den erfolgreichen Jägern den sogenannten Schützenbruch (einen Tannenzweig, der am Hut angebracht wird) mit einem "Waidmannsheil" überreicht. Danach trafen die Jäger und Helfer sich noch zum gemeinsamen Essen: Wildeintopf stand auf dem Speiseplan.

Die erlegten Tiere wurden noch vor Ort "aufgebrochen", wie es im Fachjargon heißt. In den nächsten Tagen wird das Fleisch tiefgefroren im Waldladen des Forstamtes in Lampertheim (Außerhalb Wildbahn 2) zu erwerben sein.