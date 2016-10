Viele Straßen in erbärmlichem Zustand

Nach den Vorstellungen des Ersten Stadtrats könnte die marode Saarlandstraße (großes Bild) im kommenden Jahr saniert werden. Der "alte" Teil der Mannheimer Straße (l.) wäre demnach frühestens 2018 dran. Unter Umständen im gleichen Jahr könnten an den Kreuzungen Marx-/Rathausstraße (o.r.) und Marx-/Weinheimer Straße (u.M.) Kreisel entstehen. Noch keine zeitlichen Vorgaben gibt es für die Kreuzstraße (u.r.).

Viernheim. 292 Straßen und Wege gibt es in Viernheim. Viele von ihnen sind in einem erbärmlichen Zustand. Das ist auch dem Ersten Stadtrat Jens Bolze nicht verborgen geblieben. Er geht davon aus, dass die Nutzungsdauer einer durchschnittlichen Verbindung 35 Jahre beträgt. Und kommt zu dem Schluss: Von Grund auf erneuert werden müssten "regelmäßig mindestens 8,34 Straßen pro Jahr. Da sind wir ganz weit von weg." Zwischen 2009 und 2015 seien lediglich vier von ihnen "grundhaft saniert worden - rechnerisch hätten es 57,4 sein müssen". Und so schiebe die Stadt einen gewaltigen Investitionsstau vor sich her, der sich auf viele Millionen summiert habe.

Zumindest ein wenig ändern soll sich das mit der Einführung einer Straßenbeitragssatzung im kommenden Jahr (wir berichteten). Ziel des vom Regierungspräsidium Darmstadt vorgeschriebenen Regelwerks ist es, prinzipiell alle Bürger an den Kosten für die Straßenerneuerung zu beteiligen.

Die entsprechende Satzung sollen die Stadtverordneten nach den Vorstellungen der Verwaltung noch in diesem Jahr erlassen. Erste Beiträge könnten 2018 fällig werden - für Maßnahmen, die 2017 umgesetzt werden. Grundsätzlich haben die Stadtverordneten sich bereits für diese Vorgehensweise ausgesprochen (wir berichteten).

Erster Stadtrat Jens Bolze hat recht klare Vorstellungen davon, welche Projekte er als erstes angehen möchte. Seine Empfehlungen sind in das städtische Investitionsprogramm eingeflossen: Er setzt unter anderem auf Kreisel an den Kreuzungspunkten L3111/Wiesenwegbrücke (2017), Mannheimer/Weinheimer Straße, Wasser-/Weinheimer Straße und Karl-Marx-/Rathausstraße (alle 2018) sowie Mannheimer Straße/Westumgehung bei Poco (2019). Die Saarlandstraße soll im kommenden Jahr saniert werden, Werkstraße und Mannheimer Straße (zwischen Karl-Marx- und Steinstraße) ab 2018.

Selbstverständlich sei ihm klar, "dass noch sehr viel mehr Straßen auf Vordermann gebracht werden müssten", betont Bolze. Er nennt beispielsweise Kreuz- und Industriestraße, Friedrich- und Lindenstraße, Zeppenweg und Heinrich-Lanz-Ring. Wissen möchte er allerdings auch von den Bürgern, "welche Straßen sie als dringende Sanierungsfälle ansehen. Lassen Sie mich teilhaben und schicken Sie mir bitte eine E-Mail", fordert er die Viernheimer auf. "Jeder kennt bestimmt die eine oder andere sanierungsbedürftige Gasse oder Straße, und jeder hat hier eigene Prioritäten", ist sich der Erste Stadtrat sicher.

Parlament hat das letzte Wort

Was aber, wenn die Bürger ganz andere Prioritäten setzen als der Stadtrat? Die Entscheidung darüber, wo zuerst gehandelt werden sollte, müssten ohnehin die Stadtverordneten treffen. Die potenziellen Willensbekundungen der Bürger würden den Parlamentariern natürlich zur Kenntnis gegeben, betonte Bürgermeister Matthias Baaß auf Anfrage des "Südhessen Morgen".

Klar ist: Je mehr Straßen saniert werden sollen, desto höher wird die Umlage, die mit der Straßenbeitragssatzung eingeführt werden soll. Als Richtwert gilt eine vorläufige Berechnung der Verwaltung. Demnach würden bei einer 300 000-Euro-Investition für den Besitzer eines bebauten 500-Quadratmeter-Grundstücks etwa 24 Euro an Gebühren entstehen.