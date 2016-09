Zwei bewaffnete Überfälle auf Tankstellen

Zwei Tankstellen in Viernheim sind am Wochenende überfallen worden.

Viernheim. Zwei Tankstellen in Viernheim sind am Wochenende überfallen worden. Ob es sich dabei um ein und denselben Täter handelt, müssen die Beamten nun klären. Wie die Polizei mitteilte, forderte ein maskierter Unbekannter am späten Sonntagabend von der 28-jährigen Angestellten einer Tankstelle in der Mannheimer Straße die Kasseneinnahmen. Dabei deutete er auf die in seinem Hosenbund steckende Pistole. Die Kassiererin übergab dem Mann mehrere hundert Euro, woraufhin dieser zu Fuß in Richtung Rhein-Neckar-Zentrum flüchtete.

Bereits einen Tag zuvor, am späten Samstagabend, hatte es ein Täter auf eine Tankstelle in der Rathausstraße abgesehen. Gegen 20.45 Uhr betrat der Mann das Tankstellenhäuschen, bedrohte die 35-jährige Angestellte ebenfalls mit einer Pistole und verlangte das Geld aus der Kasse. Als jedoch weitere Kunden hinzukamen, ergriff der Täter ohne Beute die Flucht. Laut Zeugenaussagen war der Mann etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß, hatte eine schlanke Figur und war mit einem weißen Schal maskiert.

Ob ein Zusammenhang mit dem Überfall am Sonntag in der Mannheimer Straße besteht, ist bislang unklar. Der Täter dort soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er war dünn und schmächtig, hatte kurze dunkle Haare und war mit einem weißen T-Shirt, einer Jeans und einer schwarz-blauen Baseballkappe bekleidet. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter 06252/7060 entgegen.

