Zwei „Fronten“

Die freie, westliche Welt und unsere Wahrnehmungen sind im Dauerstress. Terroristen wollen uns atemlos machen. Wir werden attackiert und bombardiert - tatsächlich, und mit immer mehr Nachrichten darüber.

Was war doch gleich vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Schatten der Gedächtniskirche? Wer hat noch den Überblick? Fast lapidar möchte man antworten: Ach ja, richtig, in Ludwigshafen scheiterte vor kurzem der Anschlagsversuch eines Zwölfjährigen - eines Kindes - auf den Weihnachtsmarkt. Und dann waren da noch Ansbach, Nizza, Brüssel, Paris.

Der Wettlauf um immer neue Grausamkeiten, um immer neue Nadelstiche in das große und kräftige Herz unserer Demokratie und Freiheit, hat Fahrt aufgenommen. Wir sollen nicht lachen, nicht feiern, uns nicht umarmen oder ausgelassen sein. Angst soll uns beherrschen, gehorsam und unterwürfig sollen wir sein. Das sind die einzigen Ziele dieses durch nichts legitimierten Gebildes mit dem Namen IS - eines desperaten, archaischen Haufens, der keine Rechtsordnung, keine Freiheit kennt - stattdessen aber Befehl, Gehorsam, Zerstörung, Unterdrückung, Mord. Schon kurz nach den Anschlägen von Paris im November 2015 stand hier geschrieben: Dieser Nicht-Staat hat nichts mit dem wahren Islam zu tun. Er, der IS, ist die grausame muslimische Fratze all der Milliarden friedlicher Moslems dieser Welt. Daran hat sich auch nach dem zur IS-Ideologie passenden Anschlag von Berlin nichts geändert.

Geändert hat sich möglicherweise aber unsere eigene Wahrnehmung. Steigen Sie vielleicht auch manchmal in die Bahn mit einem mulmigen Gefühl, wenn dort jemand steht, der einen schwarzen Koffer in der Hand trägt? Ertappen wir uns nicht fast alle bei diesen Gedanken, für die wir uns vielleicht schämen und froh sind, dass niemand unsere Gedanken lesen kann? Und dann legen wir unser komisches Gefühl - bis zum nächsten Mal - im Misstrauens-Archiv unseres Hirns ab? Das funktioniert unbewusst, es sickert sozusagen ein. Das kann so sein, muss aber nicht.

In Berlin sprach der Generalbundesanwalt gestern Nachmittag von einem "terroristischen Hintergrund". Allem Anschein nach sind die Täter wieder einmal die Ferngesteuerten, in deren Scheuklappen-Welt es nur noch Ungläubige und Gottlose gibt, die als Freiwild den Weg ins Paradies pflastern. Und trotzdem dürfen wir uns bei aller Trauer um die Toten von Berlin, Ansbach, Nizza, Brüssel und Paris nicht beugen. Vielleicht müssen wir einen kleinen Teil von Freiheit eine Zeit lang opfern, um die große und ganze Freiheit zu erhalten, zu festigen.

Diese Demokratie ist das Wertigste, was es in menschlichem Zusammenleben außerhalb von Familien gibt. Es ist das Gestaltungs-Recht der Mehrheit, das Kontroll-Recht der Minderheit. Demokratie ist ein mühsames Geschäft.

Auch deshalb hält sie aus, dass sich so einer wie der AfD-Landesvorsitzende Marcus Pretzell, Lebensgefährte der Bundesvorsitzenden Frauke Petry, keine Stunde nach dem Anschlag in Berlin beim Kurznachrichtendienst Twitter mit den Worten meldet: "Wann schlägt der deutsche Rechtsstaat zurück? Wann hört diese verfluchte Heuchelei endlich auf? Es sind Merkels Tote!"

Nein, es sind nicht Merkels Tote. Das sind Sätze wie aus dem Hitler-Deutschland der späten 1930er Jahre - als Wahrheiten schon klar waren bevor sie geklärt wurden.

Nach dem Anschlag von Berlin kämpft unsere Demokratie - dieser Ausdruck sei ausnahmsweise erlaubt - an mindestens zwei "Fronten": gegen die sich mit Sprengstoff beladenden Gegner, die auch Fahrzeuge zu Waffen machen - und gegen die verbalen Scharfschützen, die sich auf dem rechten Standstreifen zur Geisterfahrt gegen unsere Demokratie weiter aufmunitionieren.